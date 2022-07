Ten Hag spreekt op persmoment duidelijke taal over Frenkie en Ronaldo

Maandag, 11 juli 2022 om 12:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:42

Erik ten Hag ging maandag tijdens een persconferentie in het trainingskamp in Thailand in op vragen over de eventuele komst van Frenkie de Jong naar Manchester United. De middenvelder van Barcelona wordt al weken in verband gebracht met the Red Devils. Daarnaast liet de manager zijn licht schijnen over de toekomst van Cristiano Ronaldo, die vrijdag vanwege 'persoonlijke of familiaire problemen' niet op het vliegtuig stapte richting Bangkok.

"Frenkie de Jong? Ik praat nooit over spelers die onder contract staan bij andere clubs", zo laat Ten Hag in duidelijke bewoordingen weten tijdens de persbijeenkomst van Manchester United. "Ik ga dus geen vragen beantwoorden over Frenkie." De oefenmeester wil daarnaast weinig kwijt over het totaal aantal aankopen dat hij voor ogen heeft in deze transferperiode, al licht hij wel een tipje van de sluier op. "Hoeveel spelers we gaan halen? We kijken nog steeds naar spelers voor ons middenveld en de voorhoede."

"Of Frenkie en Christian Eriksen daarvoor in beeld zijn? We willen alleen maar de juiste spelers binnenhalen", geeft Ten Hag vervolgens antwoord op zijn eigen vraag. "We beschikken over een goede selectie en zijn druk bezig om onze manier van spelen te ontwikkelen." De nieuwe keuzeheer van Manchester United verlegt de aandacht daarna richting Ronaldo. "Voordat dit (het ontbreken op het trainingskamp, red.) een issue werd, heb ik al met hem gesproken. Het was een goed gesprek. Ronaldo heeft mij niet verteld dat hij wil vertrekken, zoals ik her en der heb gelezen. We willen samen successen vieren bij deze club", aldus Ten Hag.

Om er nog maar eens duidelijk aan toe te voegen: "Ronaldo is niet te koop. Hij maakt deel uit van onze plannen en ontbreekt hier vanwege persoonlijke omstandigheden. We willen met Ronaldo aan het nieuwe seizoen beginnen, zoveel is zeker. Hoe we hem tevreden kunnen houden? Dat weet ik niet precies. Maar ik kijk er wel naar uit om met hem samen te werken." Ronaldo ontbreekt overigens al sinds het aantreden van Ten Hag eind vorige maand. De Portugees zinspeelt volgens diverse Britse media op een vertrek en heeft zich nog niet laten zien op de trainingen. Ronaldo's zaakwaarnemer Jorge Mendes had volgens The Athletic al een ontmoeting met Todd Boehly, de mede-eigenaar van Chelsea. Daarnaast houden Bayern München en Napoli de situatie omtrent de Portugees nauwlettend in de gaten.

Barcelona zou volgens Fabrizio Romano al rond zijn met Manchester United over een transfersom van in totaal 85 miljoen euro voor De Jong, die verkocht moet worden vanwege zijn druk op het salarishuis. Marca bracht afgelopen week naar buiten dat de 44-voudig Oranje-international de komende vier seizoenen 88,58 miljoen euro ontvangt aan salaris en loyaliteitsbonussen. Daar komt per seizoen nog twee miljoen euro bij wanneer de middenvelder steeds zestig procent van Barcelona’s wedstrijden speelt en nog eens tot 3,2 miljoen per jaargang wanneer er prijzen worden gewonnen of een Champions League-finale wordt bereikt.

De Spaanse grootmacht is geen duimbreed bereid toe te geven en het kamp-De Jong houdt de poot al even stijf. Er heerst woede over dat de onderhandelingen met United en de contractdetails van de technicus zijn uitgelekt. Het kamp-De Jong vermoedt zelfs een hetze van Barcelona. Voorzitter Joan Laporta zei onlangs nog 'er alles aan te doen om De Jong te behouden'. "Frenkie de Jong is een speler van Barça, een van de beste middenvelders ter wereld. Er zijn meerdere clubs die hem willen hebben, maar wij zijn niet van plan om hem te verkopen en hij wil zelf ook blijven. Er is echter wel een salariskwestie. Daar moet iets aan veranderen", aldus de bestuurder.

Ten Hag liet op de persconferentie tevens weten dat hij vasthoudt aan Harry Maguire als aanvoerder van Manchester United, ondanks de soms hevige kritiek van afgelopen seizoen op de centrale verdediger. "Harry is een heel ervaren aanvoerder die al de nodige successen heeft gevierd. Ik heb daarom ook geen moment getwijfeld over deze beslissing", geeft Ten Hag mee aan de boomlange mandekker.