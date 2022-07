‘Barça vs. Frenkie’: Spaanse media voorspellen imminente oorlog in Catalonië

Maandag, 11 juli 2022 om 07:31 • Tom Rofekamp

Frenkie de Jong is terug in Barcelona, wat betekent dat er geen ontkomen meer aan is aan de gesprekken over zijn nabije toekomst. Nu de 25-jarige middenvelder met zijn team start aan de voorbereiding op komend seizoen zal zaakwaarnemer Ali Dursun volgens Marca een onmiddellijk met de clubleiding van los Azulgrana inlassen, die De Jong het liefst wil verkopen. De Nederlander wenst zelf een langer verblijf, waarbij er echter één flinke beer op de weg ligt: een fikse salarisverlaging.

Barcelona zou volgens Fabrizio Romano al rond zijn met Manchester United over een transfersom van in totaal 85 miljoen euro voor De Jong, die verkocht moet worden vanwege zijn druk op het salarishuis. Marca bracht afgelopen week naar buiten dat de 44-voudig Oranje-international de komende vier seizoenen 88,58 miljoen euro ontvangt aan salaris en loyaliteitsbonussen. Daar komt per seizoen nog twee miljoen euro bij wanneer de middenvelder steeds zestig procent van Barcelona’s wedstrijden speelt en nog eens tot 3,2 miljoen per jaargang wanneer er prijzen worden gewonnen of een Champions League-finale wordt bereikt.

De Spaanse grootmacht is geen duimbreed bereid toe te geven en het kamp-De Jong houdt de poot al even stijf. Er heerst woede over dat de onderhandelingen met United en de contractdetails van de technicus zijn uitgelekt. Het kamp-De Jong vermoedt zelfs een hetze van Barcelona. Voorzitter Joan Laporta zei onlangs nog 'er alles aan te doen om De Jong te behouden'.

"Frenkie de Jong is een speler van Barça, een van de beste middenvelders ter wereld. Er zijn meerdere clubs die hem willen hebben, maar wij zijn niet van plan om hem te verkopen en hij wil zelf ook blijven. Er is echter wel een salariskwestie. Daar moet iets aan veranderen", aldus de bestuurder.

Erik ten Hag wil het elftal bij Manchester United maar wat graag om zijn voormalig pupil bij Ajax heen bouwen, maar kijkt vanwege de moeizaam verlopende onderhandelingen ondertussen naar andere alternatieven. Volgens L'Équipe hebben the Red Devils ook Leandro Paredes van Paris Saint-Germain in het vizier. Ook voor de 28-jarige Argentijn zal er diep in de buidel getast moeten worden. PSG wil naar verluidt 35 miljoen euro zien voor Paredes, die tot medio 2024 vastligt in het Parc des Princes. De Jong zou naar informatie van kwaliteitskrant the Guardian overigens wel degelijk overstaan voor een overstap naar Manchester.