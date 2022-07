Kou niet uit de lucht: Cristiano Ronaldo weigert zich te melden

Donderdag, 7 juli 2022 om 19:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:36

Cristiano Ronaldo stapt vrijdag niet in het vliegtuig met de rest van de selectie van Manchester United richting Bangkok, zo meldt onder meer The Telegraph. De 37-jarige superster heeft toestemming om het trainingskamp in Thailand aan zich voorbij te laten gaan. Manchester United aanvaardt het verzoek van Ronaldo om extra vrije dagen, officieel om 'persoonlijke of familiaire problemen' op te lossen.

Ronaldo ontbreekt al sinds het aantreden van Erik ten Hag eind vorige maand. De Portugees zinspeelt volgens diverse Britse media op een vertrek en heeft zijn gezicht op het trainingsveld deze week niet laten zien. Ronaldo's zaakwaarnemer Jorge Mendes had volgens The Athletic al een ontmoeting met Todd Boehly, de mede-eigenaar van Chelsea. Daarnaast houden Bayern München en Napoli de situatie omtrent de Portugees nauwlettend in de gaten.

Manchester United vertrekt vrijdag naar Thailand, waar komende dinsdag een oefenwedstrijd gepland staat tegen Liverpool. Vervolgens reist de selectie van Ten Hag door naar Australië, om op vrijdag 15 juli een vriendschappelijke wedstrijd te spelen tegen Melbourne Victory. Vier dagen later nemen the Mancunians het in hetzelfde land op tegen Crystal Palace.

United neemt als standpunt in dat Ronaldo niet mag vertrekken. Ten Hag heeft al meerdere keren aangegeven graag met de Portugees aan de slag te willen. Andersom deed de superster dat ook via de officiële kanalen van de club. "Ik weet dat hij het geweldig gedaan heeft bij Ajax en dat hij een ervaren coach is. Maar we moeten hem ook tijd geven. Hij moet de veranderingen door kunnen voeren die hij wil. We zijn blij en enthousiast. Niet alleen wij als spelers, maar ook de supporters", gaf Ronaldo aan in mei.