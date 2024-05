Ook vertrek van Olivier Boscagli dreigt: ‘PSV kan moeilijk nee zeggen'

De geschiedenis lijkt zich bij PSV te herhalen. PSV dreigt opnieuw enkele smaakmakers te verliezen na een overtuigend kampioenschap. Joey Veerman, Johan Bakayoko en Olivier Boscagli zijn allen ‘hot’, zo schrijft Jeroen Kapteijns namens De Telegraaf.

De laatste keer dat PSV zo dominant kampioen werd, in het seizoen 2014/15, maakten Memphis Depay en Georginio Wijnaldum direct toptransfers. De Eindhovenaren moeten na de kersverse landstitel opnieuw vrezen voor een vertrek van enkele smaakmakers.

Volgens Kapteijns zijn Johan Bakayoko en Joey Veerman momenteel de twee meest gewilde spelers. De Volendamse middenvelder kan terugkijken op een uitstekend seizoen en staat inmiddels op de lijst bij clubs in Duitsland, Engeland, Spanje en Italië, terwijl Bakayoko zeer gewild is in Engeland.

Voor Boscagli zou volop interesse vanuit zijn vaderland Frankrijk zijn, al worden er geen specifieke clubs genoemd. "De 26-jarige verdediger ligt nog slechts tot medio 2025 vast in Eindhoven, waardoor PSV moeilijk nee kan zeggen als er een club voor hem concreet wordt", aldus Kapteijns.

De landskampioen wil wel ver gaan om Veerman nog langer vast te leggen in het Philips Stadion. Gesprekken over het openbreken en verlengen van zijn verbintenis, die over twee seizoenen afloopt, hebben de afgelopen maanden plaatsgevonden. Die staan nu echter op een laag pitje.

“Hij ligt nog twee jaar vast en hopelijk wordt dat nog langer”, aldus technisch directeur Earnest Stewart. “Daar zijn we al een tijdje mee bezig. Joey is een geweldige speler en we willen hem graag behouden.”

Daarnaast is een langer verblijf van basisspeler André Ramalho onzeker. In de breedte gaat er ook genoeg veranderen. Reservedoelman Joël Drommel en Patrick van Aanholt overwegen een vertrek, terwijl Armel Bella-Kotchap (einde uitleenbeurt) en Shurandy Sambo (transfervrij naar Burnley) sowieso aan hun laatste weken bij PSV bezig zijn.

