Genadeloze Carragher adviseert speler van Man United te stoppen met topvoetbal

Jamie Carragher is er met gestrekt been ingegaan na de ontluisterende 4-0 nederlaag van Manchester United op bezoek bij Crystal Palace. Door de nederlaag raakt plaatsing voor Europees voetbal enigszins uit zicht voor de ploeg van manager Erik ten Hag.

Carragher richtte zijn pijlen als analist van Sky Sports na afloop op Casemiro, die vanwege een waslijst aan blessures in het hart van de defensie van the Red Devils startte.

De 32-jarige Braziliaan was mede debet aan de eerste drie tegentreffers en zag er ook slecht uit toen hij in aanloop naar de 4-0 van Michael Olise simpel op de achterlijn van de bal werd gezet door Daniel Muñoz.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik zei in de rust al dat Ten Hag Casemiro moest wisselen. Ik denk serieus dat Casemiro nog maar drie wedstrijden op topniveau te spelen heeft”, oordeelde Carragher hard. “Hij zou nu moeten denken: ik ga naar de Major League Soccer of Saudi-Arabië. Ik ben bloedserieus. Hij wordt ouder, zijn zaakwaarnemer of de mensen om hem heen moeten hem vertellen dat dit moet stoppen.”

Carragher ziet dat Casemiro er dit seizoen op Old Trafford niet meer in is geslaagd om het hoge niveau uit zijn periode bij Real Madrid aan te tikken. “Hij was destijds een van de belangrijkste middenvelders op een van de beste middenlinie’s die we ooit hebben gezien.”

“Casemiro was absoluut geweldig en heeft ongetwijfeld meer bereikt dan ik, maar ik herinner me een oud gezegde: verlaat het voetbal, voordat het voetbal jou verlaat”, vervolgde de oud-prof.

“Hij kan niet meer op topniveau spelen en moet stoppen en op een ander niveau verder gaan. Dit moet hij zichzelf niet aandoen. Hij is een te goede speler om zo'n prestatie neer te zetten en dan uitgelachen te worden door Crystal Palace. Casemiro moet de eer aan zichzelf houden.”

Casemiro kwam in de zomer van 2022 voor ruim 70 miljoen euro over van Real Madrid. Waar hij de criticasters in zijn eerste seizoen op Old Trafford nog veelvuldig de mond wist te snoeren, kan hij zich deze jaargang niet aan de malaise van Manchester United onttrekken.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties