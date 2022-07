Treuzelende Tagliafico krijgt transferoptie: Ajax accepteert aanbieding

Donderdag, 7 juli 2022 om 11:19 • Guy Habets

Ajax en Olympique Lyon hebben een akkoord bereikt over een transfer van Nicolás Tagliafico, zo maakt L'Équipe bekend. De Argentijnse back kan voor vier miljoen euro de overstap naar Frankrijk maken, maar twijfelt zelf nog of hij dat wel wil. Tagliafico zou bewust de boot afhouden, in de hoop dat een andere club zich nog meldt.

In Frankrijk wordt gemeld dat Ajax een bod van Lyon op Tagliafico heeft geaccepteerd. Dat zou vier miljoen euro exclusief bonussen bedragen, waarmee het nog een jaar doorlopende contract van de Argentijn kan worden afgekocht. OL moet echter ook nog tot een persoonlijk akkoord zien te komen met de verdediger en daar ligt het pijnpunt voor de Fransen. Tagliafico heeft maandag met een vertegenwoordiging van Lyon gesproken en gaf sindsdien nog geen duidelijkheid. De club van trainer Peter Bosz vermoedt dat de back bewust de boot afhoudt.

Lyon wil zelf graag doorpakken, zodat Bosz zo snel mogelijk over een volledige selectie kan beschikken. Het stuit echter op tegenwerking van Tagliafico, die nog geen antwoord heeft gegeven op de Franse voorstellen. Eerder werd duidelijk dat Brighton & Hove Albion, Nottingham Forest en Barcelona ook interesse hebben in de verdediger en dus is het goed mogelijk dat de Ajacied op een beter aanbod wacht. Tagliafico zou daarnaast zijn zinnen hebben gezet op Champions League-voetbal en dat spelen alle bovengenoemde clubs niet.

In januari 2018 werd Tagliafico door Ajax voor vier miljoen euro overgenomen van Independiente. In de ruim vier jaar die daarop volgden werd de linksback een publiekslieveling in de Johan Cruijff Arena, speelde hij in het team dat in het seizoen 2018/2019 furore maakte in de Champions League en verdiende hij zijn debuut in het nationale elftal van Argentinië. In totaal speelde hij al meer dan 150 officiële wedstrijden voor Ajax.