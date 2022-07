Braithwaite frustreert Barça door komst van Lewandowski te verhinderen

Woensdag, 6 juli 2022 om 09:28

Martin Braithwaite denkt nog steeds een toekomst te hebben bij Barcelona. Dat meldt Diario SPORT. De Deense spits, die in februari 2020 als noodoplossing naar Catalonië gehaald werd, is positief over zijn kansen op speeltijd onder trainer Xavi en wijst een vertrek van de hand.

De komst van Braithwaite in 2020 was een bijzondere, aangezien hij onder speciale omstandigheden de overstap van Leganés naar Barcelona mocht maken. De Blaugranas hadden te maken met veel blessureleed en konden gebruik maken van regelgeving van de Spaanse bond waarin stond dat het aantrekken van spelers buiten de transferperiode mogelijk was wanneer een team met veel personele problemen te kampen had. Daarop werd de Deen voor achttien miljoen euro binnengehaald om de spitsvacature tijdelijk op te vullen.

Nadat de andere aanvallers fit werden en Barça in de zomer van 2020 en 2021 nieuwe spelers haalde, raakte Braithwaite echter op een zijspoor. In de afgelopen twee seizoenen bij elkaar opgeteld stond de 31-jarige aanvaller slechts veertien keer in de basis en in die duels scoorde hij vier keer. De Catalanen hopen Braithwaite dan ook al een tijdje kwijt te raken, maar zelf heeft hij zich voorgenomen om voor zijn kans te gaan in Camp Nou. Diario SPORT schrijft dat de spits het spelen bij Barcelona als 'het hoogst mogelijke' ziet en hij dat niet wil opgeven.

Ondertussen zitten de nodige clubs op het vinkentouw. Brighton & Hove Albion, Celta de Vigo, Sevilla en Valencia zouden hun interesse al kenbaar hebben gemaakt en overwegen om de door Barcelona gewenste transfersom neer te tellen. Die bedraagt naar verluidt zo'n acht miljoen euro. Met dat geld kan trainer Xavi dan weer de transfermarkt op om versterkingen te halen: Robert Lewandowski wordt genoemd als topfavoriet om de aanvalslinie van Barça te versterken, maar de Pool moet mogelijk wachten tot er meer financiële mogelijkheden zijn. Een vertrek van Braithwaite is dus zeer gewenst.