Frenkie de Jong krijgt basisplek in heet kampioensduel Barcelona

Zondag, 14 mei 2023 om 20:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:32

De opstelling van Barcelona voor het kampioensduel met rivaal Espanyol is bekend. Zondagavond kunnen de Catalanen zich verzekeren van de landstitel als los Pericos verslagen worden. Frenkie de Jong kan in ieder geval rekenen op een basisplek en vormt de middelste linie met Pedri en Sergio Busquets. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Waar Barcelona bij winst de nieuwe kampioen van Spanje is, is de situatie voor Espanyol omgekeerd. De ploeg van trainer Luis García staat negentiende en moet dringend de weg omhoog zien te vinden. Hoewel de 1-0 zege op mede-degradatiekandidaat Getafe de tweede club uit Barcelona wat lucht gaf, gingen los Blanquiazules in de vorige speelronde onderuit tegen Sevilla (3-2). Het was één van de acht nederlagen in de laatste tien wedstrijden van Espanyol. Centrale verdediger José Gragera ontbreekt wegens een spierblessure, al kan de club wel weer beschikken over Martin Braithwaite. De Deense spits, die sinds zijn zomerse komst van Barcelona negen keer scoorde voor Espanyol, keert terug van een schorsing.

Bij Barcelona draaide het afgelopen week vooral om de aankondiging van Sergio Busquets. De middenvelder maakte bekend de club na dit seizoen te zullen verlaten. De routinier won met Blaugrana onder meer driemaal de Champions League, terwijl de 34-jarige routinier zijn negende landskampioenschap met de club gaat vieren. Barcelona is dit seizoen de sterkste uitploeg in LaLiga, terwijl Espanyol het op één na slechtste team is in thuiswedstrijden. Alleen het al gedegradeerde Elche doet het slechter op eigen veld. De focus bij Barcelona ligt hoe dan ook al op volgend seizoen. Er wordt met name over een terugkeer van Lionel Messi gesproken, al zou Barcelona niet kunnen tippen aan de financiële kracht in Saudi-Arabië.

Opstelling Espanyol: Pacheco; Óscar Gil, César Montes, Sergi Gómez, Cabrera, Brian Oliván; Darder, Denis Suárez, Melamed; Braithwaite, Joselu.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, Frenkie De Jong, Pedri; Gavi, Lewandowski, Raphinha.