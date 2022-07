De Jong wil PSV op oorlogssterkte houden: ‘Ik praatte vroeger al op hem in’

Woensdag, 6 juli 2022 om 07:37 • Tom Rofekamp

Luuk de Jong hoopt dat Gakpo dit seizoen voor PSV behouden blijft. De kersverse spits van de Eindhovenaren ziet in zijn 23-jarige kompaan in de voorhoede een belangrijke factor in de aanvallende stootkracht van de club. Gakpo kan op concrete interesse vanuit de Premier League rekenen, maar als het aan De Jong ligt blijft hij nog even: "Ik praatte vroeger al op hem in en dat doe ik nog steeds."

In een uitgebreid interview met Voetbal International gaat De Jong in op de lopende transferzomer en zijn verwachtingen voor komend seizoen. "Ik denk dat het wel goed zit in dit team. Zeker met de jongens die zijn gehaald. Guus (Til, red.) kan vanaf het middenveld een goal maken, Cody ook - hopelijk blijft hij - en Noni Madueke natuurlijk ook vanaf de zijkant." De Jong gaat extra uitgebreid in op de tweede genoemde naam, die hij in februari 2018 zag debuteren tijdens zijn eerste periode bij de club: "Toen hij kwam, spatte het talent er al vanaf."

De Jong diende zich direct aan als mentor voor de toen achttienjarige buitenspeler, die inmiddels vaste klant is in Oranje. Gakpo en De Jong speelden bij PSV samen tot 2019, tot laatstgenoemde koos voor een avontuur bij Sevilla. "Ik praatte vroeger al op hem in, ik deed het bij het Nederlands elftal ook en ik doe het nog steeds", zegt De Jong. "Ik denk dat hij nog een heel mooi jaar kan hebben, het met een kampioenschap kan afsluiten om dan een mooie stap te maken. Maar we zullen zien wat hij doet."

Gakpo ontwikkelde zich in de voorbije seizoenen tot absolute smaakmaker in Eindhoven en kan op concrete interesse rekenen vanuit met name Engeland. Arsenal zou zeer geïnteresseerd zijn, terwjil Leeds United zich volgens het Eindhovens Dagblad al meldde bij PSV. Leeds ziet Gakpo als belangrijkste kandidaat om Raphinha op te volgen, die naar Chelsea of Barcelona lijkt te trekken. Gakpo mag echter voor niets behalve de hoofdprijs weg uit Eindhoven: naar verluidt moeten geïnteresseerde clubs ver boven de 40 miljoen euro op tafel leggen. Daarmee zou het huidige uitgaande transferrecord verbroken worden, dat nu nog in handen is van Hirving Lozano (voor 40 miljoen euro naar Napoli in 2019).