‘Vervanger Arnesen verantwoordelijk voor zilvervloot bij Feyenoord’

Dinsdag, 5 juli 2022 om 11:39 • Wessel Antes • Laatste update: 11:50

Volgens De Telegraaf heeft Feyenoord de hoge transfersom voor Luis Sinisterra te danken aan de handelwijze van algemeen directeur Dennis te Kloese. Waar het in Rotterdam-Zuid de afgelopen jaren een bron van ergernis is geweest dat spelers voor een lage transfersom vertrokken, zal Feyenoord met de verkoop van Sinisterra aan Leeds United het transferrecord verbreken. De ochtendkrant schrijft dat Te Kloese het spel inzake de transfers van Sinisterra en Tyrell Malacia 'hard heeft gespeeld'.

Het record stond tot de verkoop van Sinisterra op achttien miljoen euro en stamt alweer uit 2006. Destijds verkocht Feyenoord Dirk Kuijt aan Liverpool. In de afgelopen jaren kwamen de Rotterdammers enkele keren dicht bij deze transfersom, maar het record werd nooit verbroken. Rick Karsdorp leverde de club met zijn transfer naar AS Roma zestien miljoen euro op, terwijl Terence Kongolo (AS Monaco, 2017) en Jordy Clasie (Southampton FC, 2015) beiden vijftien miljoen in het laatje brachten.

De transfer van de Colombiaanse linksbuiten kan een bedrag van maar liefst dertig miljoen euro gaan opleveren. Feyenoord krijgt 25 miljoen euro vast van Leeds en kan daarnaast nog 5 miljoen euro aan realistische bonussen opstrijken. Daarnaast zou er nog een zeer gunstig doorverkooppercentage in de deal beklonken zijn. Volgens Engelse bronnen heeft Te Kloese keihard gespeeld tijdens de onderhandelingen met zowel Leeds als Everton, waardoor Feyenoord eindelijk krijgt waar het al jaren naar hunkert.

Vanwege de afwezigheid van technisch directeur Frank Arnesen, die kampt met zijn gezondheid, nam algemeen directeur Te Kloese de onderhandelingen over. Te Kloese heeft volgens De Telegraaf op meerdere borden geschaakt, waardoor de best mogelijke deal voor Feyenoord tot stand kwam. Ook in de transfer van Tyrell Malacia naar Manchester United zou hij een belangrijke rol hebben gehad. De algemeen directeur had in het verleden een rol in het technische beleid bij het Mexicaanse C.D. Guadalajara en het Amerikaanse LA Galaxy.