‘Drie clubs hopen zich te versterken met ontevreden Cristiano Ronaldo’

Zondag, 3 juli 2022 om 13:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:08

Erik ten Hag lijkt serieus te moeten vrezen voor een vertrek van Cristiano Ronaldo bij Manchester United. The Times meldde zaterdag dat de Portugese sterspeler aan de clubleiding heeft aangegeven te willen vertrekken bij the Red Devils. Meerdere topclubs hopen Ronaldo deze zomer in te lijven.

Ronaldo sprak afgelopen mei nog uit 'enthousiast' te zijn over de komst van Ten Hag. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is Ronaldo ook nog steeds goed te spreken over de nieuwe trainer van United, maar is hij niet blij met het gebrek aan daadkracht van zijn club tijdens de huidige transferwindow. Manchester United eindigde afgelopen jaargang als zesde in de Premier League, waarmee de club zich slechts kwalificeerde voor de Europa League. Het is een van de redenen dat Erik ten Hag er nog niet in slaagde om grote versterkingen binnen te halen.

Daarnaast is Ronaldo ontevreden over het feit dat United komend seizoen niet in de Champions League uitkomt. Hij heeft naar verluidt zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes gevraagd om op zoek te gaan naar een nieuwe club. Chelsea, Napoli en Bayern München kunnen wel aan de wensen van de 37-jarige aanvaller doen en RMC Sport weet dat deze clubs de komst van Ronaldo zien zitten, terwijl Paris Saint-Germain zich niet in de strijd zal mengen.

Bij Chelsea kan Ronaldo - die afgelopen seizoen goed was voor 24 goals in 38 wedstrijd over alle competities - mogelijk Romelu Lukaku in de punt van de aanval vervangen. De Belgische aanvaller keerde afgelopen maand tijdelijk terugkeer naar Internazionale, nadat hij tijdens zijn tweede periode bij the Blues niet uit de verf kwam. Bij Bayern München geldt Ronaldo als mogelijke opvolger van Robert Lewandowski, die al langere tijd aast op een transfer naar Barcelona.