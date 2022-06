Foto van oplettende fan bevestigt aanstaande transfer van Xavi Simons

Dinsdag, 28 juni 2022 om 18:28 • Yvo van Dorst • Laatste update: 19:06

De presentatie van Xavi Simons als nieuwe speler van PSV lijkt niet lang op zich te laten wachten. De Nederlander van Paris Saint-Germain werd door een oplettende fan gespot toen hij in Eindhoven in een busje wilde stappen. In het bijzijn van Simons werd ook Bas Roorda gezien. De oud-keeper van de Eindhovenaren is nu teammanager bij PSV.

Xavi Simons is gespot met Bas Roorda in het centrum van Eindhoven. Kwestie van tijd voor de presentatie bij PSV. pic.twitter.com/H843QndknV — Ramon Petit (@RamonPetit2001) June 28, 2022

Ook transfermarktexpert Fabrizio Romano geeft aan dat de huurovereenkomst tussen PSV en de Parijzenaren inmiddels rond is. Simons zou eerst zijn aflopende contract bij PSG verlengen, waarna hij op huurbasis naar Eindhoven vertrekt. Het is nog een kwestie van papierwerk voor het negentienjarige talent officieel bij PSV gepresenteerd kan worden. Ook trainer Ruud van Nistelrooij bevestigde na het gewonnen oefenduel met BW Lohne (6-0) dat zijn club belangstelling had in de aanvallende middenvelder.

Simons zal de vierde zomeraanwinst van PSV worden. De Eindhovenaren wisten eerder deze maand het keepersgilde al te versterken door het binnenhalen van Boy Waterman en Walter Benítez. Later kwam ook Ki-Jana Hoever op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers. PSV hoopt ook de Braziliaan Savinho te kunnen huren van de City Football Group. Volgens het Eindhovens Dagblad wordt groen licht rondom de aanvaller begin juli verwacht.

De negentienjarige Simons werd geboren in Amsterdam, maar hij speelde in de jeugdopleiding bij Barcelona. In 2019 werd de middenvelder weggekaapt door PSG toen hij uit zijn contract liep bij de Catalanen. Simons speelde afgelopen seizoen zes wedstrijden in de Ligue 1 voor de Parijzenaren, daarnaast speelde hij er nog drie in de Coupe de France. In het bekertoernooi wist de Nederlander één assist te verzorgen. Simons speelt zijn interlands bij Nederland Onder 19. In vijf wedstrijden voor het Nederlandse jeugdelftal maakte het talent drie doelpunten.