Hakim Ziyech opent gesprekken en lijkt klaar voor vertrek bij Chelsea

Zaterdag, 25 juni 2022 om 08:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:02

Hakim Ziyech ruilt Chelsea deze zomer mogelijk in voor AC Milan, ondanks een doorlopend contract op Stamford Bridge tot medio 2025. Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano melden dat de Italiaanse kampioen volop in gesprek is met de aanvallende middenvelder, die naar verluidt wel oren heeft naar een verhuizing richting Milaan. The Guardian wist onlangs al te melden dat Ziyech Chelsea bij een 'aannemelijk bod' zou mogen verlaten.

Volgens Romano praten alle betrokken partijen de komende dagen verder. Diverse buitenlandse media reppen over een huursom van vijf miljoen euro, met een koopoptie voor Milan van twintig miljoen euro. Mocht de overgang in een stroomversnelling komen, dan wordt Ziyech wellicht komende week al medisch gekeurd op trainingscomplex Milanello. In de afgelopen twee jaar werd de voormalig Ajacied al vaker gelinkt aan een overgang richting de kampioen van de Serie A.

Hakim Ziyech can leave Chelsea this summer, confirmed. AC Milan are interested in signing him - talks are already ongoing with player’s camp. ???? #CFC Ziyech would be open to joining AC Milan, talks will continue in the coming days as per @DiMarzio. https://t.co/YupSKotl3S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2022

Ziyech maakte medio 2020 voor 40 miljoen euro de overstap van Ajax richting Chelsea. Onder Frank Lampard en diens opvolger Thomas Tuchel wist de 29-jarige spelmaker nooit een vaste plaats te veroveren. Met name afgelopen seizoen zat Ziyech geregeld op de bank bij the Blues, al had hij wel een basisplaats in de laatste twee duels in de Premier League. Tuchel opteert voor een 3-4-2-1-systeem en daarin lijkt geen vaste plaats te zijn voor Ziyech op de rechterflank. De Duitse manager heeft reeds aangegeven niet van plan te zijn om zijn manier van spelen te veranderen.

Mocht Ziyech inderdaad voor Milan kiezen, dan verlaat hij Chelsea met 14 doelpunten en 10 assists in 83 duels achter zijn naam. De middenvelder gaat in dat geval niet samenspelen met voormalig ploeggenoot Matthijs de Ligt. Chelsea aast volgens Di Marzio op de verdediger van Juventus, al zag het wel een eerste bod afgewezen worden. De Londense club komt echter terug met een nieuwe aanbieding: 40 tot 45 miljoen euro plus Timo Werner.