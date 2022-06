Manchester United en PSG grijpen mis; Franse revelatie tekent nieuw contract

Donderdag, 23 juni 2022 om 12:08 • Yvo van Dorst • Laatste update: 12:42

RB Leipzig heeft het contract van Christopher Nkunku verlengd. De Franse middenvelder ligt nu tot 2026 vast bij de club die uiteindelijk vierde werd in de Bundesliga. Nkunku beleefde afgelopen seizoen zijn grote doorbraak en stond in de belangstelling van onder andere Manchester United, Chelsea en zijn oude club Paris Saint-Germain. De Fransman heeft echt besloten om Leipzig trouw te blijven.

Nkunku had nog een contract tot 2024 bij Leipzig, maar de Fransman heeft dus gekozen voor een verlenging van twee jaar. In zijn contract is een afkoopsom opgenomen van zestig miljoen euro. Nkunku beleefde vorig jaar een absoluut topseizoen met 35 doelpunten en 19 assists in 50 wedstrijden. De 24-jarige spelmaker wist met Leipzig de DFB-Bokal te winnen en hij werd aan het einde van het seizoen gekroond tot speler van het jaar in de Bundesliga. Afgelopen seizoen maakte Nkunku ook zijn debuut voor het Franse nationale elftal.

Viele Grüße aus Paris ?????? pic.twitter.com/Tn4bzSm7jj — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 23, 2022

Nkunku zelf geeft aan dat hij nog niet klaar is bij die Roten Bullen. “Ik ben heel blij dat ik kan blijven spelen in het RB Leipzig-shirt”, vertelt de Fransman op de website van de club. “Na onze mooie prestatie met het winnen van de DFB-Bokal, was het duidelijk dat mijn verhaal hier nog niet voorbij is. RB Leipzig heeft internationaal naam gemaakt en laten zien dat ze mee kunnen doen om de prijzen. Wij willen deze weg doorzetten en nog een stapje hoger komen. Wij willen meer!”

Met het verlengen van het contract van Nkunku geeft Leipzig veel geïnteresseerd topclubs het nakijken. Volgens verschillende internationale bronnen zouden: Manchester United, Chelsea, Real Madrid en PSG allemaal interesse hebben in de aanvallende middenvelder. Laatstgenoemde club liet Nkunku in 2019 voor dertien miljoen euro vertrekken naar Leipzig. Door de vierde plek van afgelopen seizoen gaat de rechtspoot met zijn Duitse club direct de Champions League in.