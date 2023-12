Topaankoop van Chelsea staat dit weekend eindelijk voor langverwacht debuut

Christopher Nkunku maakt zaterdag hoogstwaarschijnlijk zijn debuut voor Chelsea. De Franse aanvaller annex aanvallende middenvelder kwam afgelopen zomer over van RB Leipzig, maar van een debuut voor the Blues is het wegens een slepende knieblessure nog niet gekomen.

Chelsea-manager Mauricio Pochettino bevestigt dat Nkunku zaterdag in actie kan komen tegen Sheffield United. "Hij is inzetbaar. Dat is erg goed nieuws voor ons, omdat hij door zijn aanwezigheid bij de groep de concurrentie kan voelen, weten wat het is om in de Premier League te spelen en voor het eerst bij zijn ploeggenoten is sinds het voorseizoen."

De 26-jarige Nkunku verruilde Paris Saint-Germain in 2019 voor Leipzig, waar hij in vier jaar tijd uitgroeide tot een van de sterren bij die Roten Bullen en in de Bundesliga. Nkunku besloot zijn carrière afgelopen zomer te vervolgen bij Chelsea, wat Leipzig 60 miljoen euro opleverde.

Chelsea bereidde zich in de Verenigde Staten voor op het nieuwe seizoen, toen de onfortuinlijke Nkunku geblesseerd raakte. Tien dagen voor de start van de Premier League liep de Fransman een kniekwetsuur op in een oefenduel met Borussia Dortmund. Enkele dagen later ging Nkunku onder het mes en werd duidelijk dat een officieel debuut voorlopig niet in de planning zou staan.

Zaterdag, ruim vier maanden nadat hij zijn blessure opliep, staat hij eindelijk voor zijn langverwachte debuut. "We moeten ons kalm en stil houden, omdat we niet alle druk op hem willen uitoefenen", vertelt Pochettino. "Nu moet hij evolueren en de Premier League en zijn concurrentie leren kennen."

"Maar het is ook een grote boost voor ons, voor zijn teamgenoten en voor onze fans om voor het eerst dit seizoen een speler te zien die belangrijk zou moeten zijn voor onze ploeg." Nkunku, die doorgaans vooral als aanvallende middenvelder speelt, heeft op die positie concurrentie van met name Conor Gallagher en Cole Palmer. De veelzijdigheid van Nkunku, die ook in de spits en op de flanken uit de voeten kan, geeft Pochettino de nodige opties.

Reece James, Marc Cucurella en Robert Sanchez, die tegen Everton (2-0 nederlaag) geblesseerd naar de kant moesten, zijn er niet bij tegen Sheffield. Bij Chelsea zal men hopen dat de terugkeer van Nkunku het startsein voor een betere periode is. De Londenaren staan na zestien speelrondes slechts twaalfde, ondanks dat er afgelopen zomer honderden miljoenen euro's aan nieuwe spelers is uitgegeven.

