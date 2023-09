Gifbeker moet leeg voor Chelsea: volgende topaankoop valt uit met blessure

Zaterdag, 9 september 2023 om 00:00 • Lars Capiau • Laatste update: 23:57

Roméo Lavia is op de training van Chelsea uitgevallen met een enkelblessure, zo melden onder andere the Guardian en Het Nieuwsblad. De negentienjarige middenvelder speelde nog geen minuut voor the Blues en daar zal dus voorlopig geen verandering in komen. Een scan moet de ernst van de blessure nog uitwijzen.

Lavia kwam afgelopen zomer voor ongeveer 62 miljoen euro over van het gedegradeerde Southampton. De Belg moet samen met Moisés Caicedo het middenveld van Mauricio Pochettino van nieuw elan voorzien. Bij beide transfers versloegen de Londenaren Liverpool in de strijd om de handtekening van de middenvelders in een heuse transfersoap. The Reds strikten uiteindelijk Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai en Ryan Gravenberch om het middenveld te versterken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is de volgende tegenslag voor Chelsea. Naast Lavia raakte eerder namelijk topaankoop Christopher Nkunku langdurig geblesseerd. Naar verwachting ligt de Fransman nog zeker een maand uit de roulatie. Landgenoot Wesley Fofana trof het nog erger. Hij wordt niet meer terug verwacht voor het einde van het seizoen, nadat de verdediger eerder dit jaar een kruisbandblessure opliep. Ook de blessuregevoelige aanvoerder Reece James kampt met een hamstringblessure, waar de negentienjarige Carney Chukwuemeka zes weken lang vanaf de zijkant toe moet kijken met een knieblessure.

Ook Trevoh Chalobah, in de transferperiode nog nadrukkelijk in verband gebracht met Bayern München, ex-Vitessenaar Armando Broja en Benoît Badiashile liggen nog in de lappenmand, maar zijn op de weg terug. Datzelfde geldt voor Mykhailo Mudryk. De Oekraïner kwam voor zeventig miljoen euro over van Shakhtar Donetsk maar wist nog niet te imponeren op Stamford Bridge.