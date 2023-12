Aanval van fan vormt lelijke smet op bekerzege Chelsea op Newcastle

Chelsea is dinsdagavond ontsnapt aan een vroegtijdige uitschakeling in de EFL Cup. De ploeg van Mauricio Pochettino keek tegen Newcastle United lang tegen een 0-1 achterstand aan, maar kwam in de slotfase langszij: 1-1. De strafschoppen die volgden werden beter genomen door de Londenaren. Kieran Trippier werd de grote schlemiel met een fout bij de 1-1 en een gemiste strafschop. Na de gelijkmaker bestormde een fan van Chelsea het veld om doelman Martin Dubravka een bodycheck te geven.

Chelsea is zoekende naar de juiste vorm, daar het van de laatste zes wedstrijden slechts twee keer wist te winnen. Newcastle liet de laatste weken eveneens de nodige punten liggen. Bij de bezoekers stond Sven Botman voor het eerst sinds 24 september in de basis. De verdediger mocht zaterdag al kort invallen tegen Fulham.

Na een afwachtend begin van het duel greep Newcastle na een kwartier spelen plots de leiding. Callum Wilson leek aan een onmogelijke solo te beginnen tegen Thiago Silva en Badiashile, maar zag laatstgenoemde hopeloos in de fout gaan en rondde knap af met buitenkant schoen: 0-1.

Chelsea drong wel aan en creëerde voldoende druk op het doel van Newcastle, maar kreeg het niet voor elkaar om de gelijkmaker te produceren. De beste kans was voor Raheem Sterling, die zijn inzet van de lijn zag worden gehaald door Bruno Guimarães.

Niet veel later schreeuwde Sterling om een strafschop, maar waar het de Engelsman in de Premier League vaak lukt om een penalty te versieren (25 keer, meer dan iedere andere speler), trapte scheidsrechter Jarred Gillett er ditmaal niet in.

Bij aanvang van de tweede helft bracht Eddie Howe aan de kant van Newcastle twee zwaargewichten binnen de lijnen: Kieran Trippier en Dan Burn. Zij zagen Nicolas Jackson rakelings naast schieten na een veelbelovende aanval.

Chelsea bleef het proberen en was ook via Sterling dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot werd gekeerd door Dubravka. Twintig minuten voor tijd kon het thuispubliek alsnog juichen, zij het om een wissel. De deze zomer voor zestig miljoen euro van RB Leipzig overgekomen Nkunku maakte zijn officiële debuut.

Ook Ian Maatsen werd door Pochettino in de slotfase binnen de lijnen gebracht. Het duel leek vervolgens af te stevenen op een minimale zege voor de bezoekers, totdat Trippier hopeloos in de fout ging.

De verdediger had een ogenschijnlijk simpele voorzet voor het wegwerken, maar nam de bal aan en zag Mykhaylo Mudryk over het hoofd, die voor zijn derde van het seizoen tekende. Een fan van Chelsea klom hierop over de boarding om doelman Dubravka een bodycheck te geven.

In de strafschoppenreeks die volgde faalde Trippier. De verdediger zag zijn inzet ruim naast het doel van Djordje Petrovic gaan. Ook Matt Ritchie wist zijn strafschop niet te benutten. Chelsea plaatst zich zodoende voor de laatste vier.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties