Mauricio Pochettino wekt ongeloof met uitspraak na zoveelste Chelsea-nederlaag

Mauricio Pochettino heeft Chelsea nog altijd niet aan de praat gekregen. De Londenaren gingen afgelopen zondag met 2-0 onderuit op bezoek Everton en bevinden zich momenteel op een uiterst teleurstellende twaalfde plaats in de Premier League.

Chelsea legde afgelopen zomer ruim 450 miljoen euro neer om de komst van Moises Caicedo, Roméo Lavia, Christopher Nkunku, Cole Palmer, Axel Disasi, Nicolas Jackson, Robert Sánchez, Lesley Ugochukwu, Deivid Washington, Ángelo en Djordje Petrovic mogelijk te maken.

De vele aankopen hebben the Blues echter nog geen succes opgeleverd. Doordat Chelsea dit seizoen geen Europese verplichtingen heeft, werd er voorafgaand aan het seizoen veel van de steenrijke club in de Premier League verwacht. De verliespartij tegen Everton was alleen alweer de zevende competitienederlaag van het seizoen.

Reactie Pochettino

“We moeten onszelf verbeteren. Het is een nieuw team en niet zo makkelijk om iets te bouwen”, zei Pochettino na de 2-0 nederlaag tegen Everton. “De verwachtingen zijn hoog, maar de resultaten zijn anders. We moeten ons verbeteren in de tweede seizoenshelft zodat we meer competitief zijn en staan waar Chelsea hoort.”

"Voetbal draait om het maken van doelpunten, maar we waren niet scherp genoeg voor de goal. Ik ben enorm teleurgesteld. Ik denk dat we de betere ploeg waren, al resulteerde dat dus niet in het gewenste resultaat. Het is een probleem dat we moeten onderzoeken.”

Pochettino sloot ook niet uit dat Chelsea in januari opnieuw de portemonnee gaat trekken. “We moeten praten en proberen ons te verbeteren in de volgende transferperiode. We zullen kijken naar wat we kunnen doen. Ik ga niet om meer of minder spelers vragen, maar moeten wel kijken of de perceptie overeenkomt met de werkelijkheid.”

De uitspraken van Pochettino werden op X ook uitgelicht door transfermarktexpert Fabrizio Romano. In de reacties wordt vol ongeloof gereageerd. Vele gebruikers van het social media-platform kunnen zich niet voorstellen dat Chelsea deze winter opnieuw veel geld gaat uitgeven om zich te versterken.

?? Pochettino: “I’m really disappointed. This was a game to play and to win. It's a problem we need to check”. Poch also calls for January signings: “We need to talk and to try and improve in the next transfer market”. pic.twitter.com/pGKXeQLnW7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 16 11 4 1 21 37 2 Arsenal 16 11 3 2 18 36 3 Aston Villa 16 11 2 3 15 35 4 Manchester City 16 10 3 3 20 33 5 Tottenham Hotspur 16 9 3 4 10 30 6 Manchester United 16 9 0 7 -3 27 7 Newcastle United 16 8 2 6 12 26 8 Brighton & Hove Albion 16 7 5 4 5 26 9 West Ham United 16 7 3 6 -4 24 10 Fulham 16 6 3 7 0 21 11 Brentford 16 5 4 7 1 19 12 Chelsea 16 5 4 7 0 19 13 Wolverhampton W. 16 5 4 7 -5 19 14 AFC Bournemouth 16 5 4 7 -9 19 15 Crystal Palace 16 4 4 8 -8 16 16 Nottingham Forest 16 3 5 8 -11 14 17 Everton 16 7 2 7 0 13 18 Luton Town 16 2 3 11 -15 9 19 Burnley 16 2 2 12 -18 8 20 Sheffield United 16 2 2 12 -29 8

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties