Aanstaande transfer van 75 miljoen levert Gakpo nieuwe concrete interesse op

Donderdag, 23 juni 2022 om 20:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:10

Leeds United heeft Cody Gakpo op zijn schaduwlijst geplaatst voor als Raphinha daadwerkelijk verkocht wordt, zo meldt Foot Mercato en wordt bevestigd door Fabrizio Romano. De 23-jarige aanvaller van PSV is serieus in beeld bij de nummer zeventien van het afgelopen seizoen in de Premier League, maar een transfer is nog ver weg. Leeds monitort ook Charles De Ketelaere van Club Brugge als potentiële vervanger van Raphinha, weet Romano.

Voor Gakpo zou Leeds een ideale tussenstap kunnen zijn om uiteindelijk alsnog bij de Europese elite terecht te komen. Voetbal International meldde een dag eerder nog dat de vleugelspits van PSV openstaat voor een 'Georginio Wijnaldum-achtige route'. De genoemde middenvelder maakte met een tussenstap bij Newcastle United uiteindelijk de sprong van PSV naar Liverpool, waar hij jaren achtereen succesvol was. Gakpo wordt al tijden gelinkt aan Arsenal, dat voorlopig niet doorpakt voor de zevenvoudig Oranje-international. PSV zal inzetten op een bedrag boven de 40 miljoen euro.

Vrijwel niemand bij Leeds gaat ervan uit dat Raphinha ook komend seizoen nog onder contract staat bij de club, nu de belangstelling voor de 25-jarige sterspeler steeds concretere vormen aanneemt. Leeds heeft de vraagprijs begin dit jaar al vastgesteld op 65 miljoen pond, omgerekend ongeveer 75 miljoen euro, en zal daar onder geen beding van afwijken. Barcelona bereikte in februari een persoonlijk akkoord met Raphinha, maar legde nog geen bod neer bij Leeds.

Arsenal hoopt te profiteren van de afwachtende houding van Barça en deed volgens The Athletic al wél een eerste bod op Raphinha, dat door Leeds van tafel werd geveegd. Tottenham Hotspur, dat in tegenstelling tot Arsenal gekwalificeerd is voor de Champions League, bekijkt de mogelijkheden om de transfer te kunnen kapen, en ook Chelsea heeft belangstelling. Mede dankzij 11 goals en 3 assists in 35 wedstrijden van Raphinha bleef Leeds United afgelopen seizoen ternauwernood in de Premier League.