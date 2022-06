L'Équipe: Neymar grijpt de macht in Parijs vanwege contractuele optie

Donderdag, 23 juni 2022 om 22:21 • Laatste update: 22:21

Nasser Al-Khelaïfi zet de deur op een kier voor een vertrek van Neymar, vermoeden Franse media. De voorzitter van Paris Saint-Germain deed recent voorzichtige uitspraken tegenover verschillende internationale titels over de toekomstplannen van de club. Neymar lijkt daarin verre van onaantastbaar. Les Parisiens lijken volgens L'Équipe echter niet sterk te staan in hun plannen, gegeven de automatische contractverlenging van de Braziliaan, die op 1 juli ingaat.

“Misschien moeten we onze slogan veranderen”, zei Al-Khelaïfi tegenover Le Parisien over de lijfspreuk ‘Dream Bigger’, waaronder de club afgelopen jaren een grote ontwikkeling doormaakte. “We willen niet meer flitsend of bling bling zijn, de tijd van glitter en glamour is voorbij. We moeten ons elk jaar afvragen hoe we vooruitgang kunnen boeken.” In 2019, het jaar dat PSG op ongelooflijke wijze werd uitgeschakeld in de Champions League door Manchester United, zei de Qatarees iets vergelijkbaars. “We willen geen celebritygedrag meer”, waarschuwde hij toen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Neymar kwam in 2017 als superster binnen, toen PSG voor hem door de financiële barrière brak. De transfersom van 222 miljoen euro maakte hem de duurste voetballer aller tijden, meer dan twee keer zo duur als zijn voorganger, Paul Pogba (105 miljoen euro). Alhoewel Al-Khelaïfi de naam Neymar niet specifiek noemt in zijn kritiek, kwam het gedrag van de Braziliaan meermaals in opspraak sinds zijn komst naar de Franse hoofdstad. Hij zou zich van meet af aan als een diva hebben gedragen en werd meermaals beschuldigd van luiheid en een onprofessionele houding. Zijn ietwat arrogante stijl van 'speeltuinvoetballen', die hij in de Ligue 1 nog meer leek te etaleren dan in zijn tijd bij Barcelona, hielp zijn imago hierin niet.

Tijdens een groot interview met MARCA voedde de PSG-voorzitter het gerucht over een aanstaand vertrek van Neymar nogmaals. “We kunnen er niet over praten. Sommige spelers komen, sommigen zullen de club verlaten. Het zijn privé-onderhandelingen”, beantwoordde hij de vraag of het voormalig wonderkind deel uitmaakt van het nieuwe project. Dat project werd deze zomer gestart met het kolossale contract van Kylian Mbappé. Het talent leek lang naar Real Madrid de verkassen, maar zwichtte uiteindelijk toch voor het aanbod uit Parijs. De 23-jarige Fransman krijgt volgens the Guardian 250 miljoen in de komende drie jaar, plus zeggenschap in het beleid van de club.

Neymar speelde tot nog toe 144 wedstrijden voor Paris Saint-Germain. Hij scoorde daarin 100 keer en gaf 60 assists. Ondanks zijn uitstekende moyenne schommelden kritieken op de balvirtuoos meerdere keren tussen geniaal en gemiddeld. Onder andere in de Champions League, dé prijs die met zijn komst gerealiseerd had moeten worden, kon hij verschillende keren het verschil niet maken. Daarnaast miste de voormalig pupil van Santos talloze wedstrijden door blessures. Vaak werd opgemerkt dat hij gedurende zijn herstel wel opdook op feestjes. Met name de verjaardag van zijn zus werd regelmatig uitvergroot in de media. Zelf zei Neymar over zijn bekritiseerde levensstijl. “Ik stop nooit met feesten. Ik ben niet onvolwassen.”

PSG lijkt met het oog op de toekomst de deur op een kier te zetten voor een vertrek van de aanvaller. Zonder zijn naam te noemen staat Neymar bovenaan de lijst van verschillende media wanneer het woord ‘mentaliteit’ in negatieve zin valt. In 2021 werd Neymar bijna terug naar Barcelona geschreven, om weer met Lionel Messi te voetballen. Echter speelt hij inmiddels samen met zijn maatje in Parijs. Momenteel lijkt een lucratieve overgang naar het Midden-Oosten of Amerika meer aan de orde, gezien het gigantische salaris van ruim veertig miljoen per jaar. Neymar gaf recent zelf aan dat hij 'verwacht te blijven' bij Les Parisiens.

De onthulling van L'Équipe geeft de sterke onderhandelingspositie van de 119-voudig international weer. Naar informatie van de Franse sportkrant werden er in 2021, toen Neymar zijn contract tot 2025 verlengde, twee optionele jaren opgenomen. Op 1 juli 2021 werd het eerste jaar daarvan automatisch geactiveerd; komende maand volgt ook het tweede. Mocht PSG echt af willen van Neymar zal de Franse landskampioen hem zo'n 130 miljoen euro aan resterend salaris moeten meegeven.