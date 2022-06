‘Een andere reden om te vertrekken kan ik niet bedenken voor Haller’

Dinsdag, 21 juni 2022 om 16:30 • Laatste update: 16:33

Er rijzen flinke twijfels over het wel of niet verkopen van Sébastien Haller. De spits van Ajax staat in de nadrukkelijke belangstelling van Borussia Dortmund, dat 33 miljoen euro plus bonussen heeft geboden. De Amsterdammers zijn echter niet van plan om Haller zomaar te laten gaan en zetten hoog in bij de verkoop van de Eredivisie-topscorer. John van Loen, voormalig centrumspits van Ajax, vermoedt dat Haller het gevoel heeft dat hij niet de onbetwiste nummer één is in de punt van de aanval.

"Een andere reden om te vertrekken kan ik niet bedenken. Voor het geld hoeft hij het in elk geval niet meer te doen. Bij zijn vorige clubs heeft hij genoeg verdiend. De uitdaging van een grotere competitie? Ik zou liever aan de lopende band scoren in de Eredivisie dan moeizaam in de Bundesliga", aldus Van Loen. "Heel simpel gezegd, hoef je alleen maar op de juiste plek te staan, want Ajax speelt altijd op de helft van de tegenstander, waardoor de spits altijd in het vijandige strafschopgebied is te vinden. En heb je een neusje voor de goal? Dan is het smullen geblazen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voormalig penningmeester Arie van Os, die onder meer betrokken was bij de deals met Michael Laudrup en Shota Arveladze, zou Haller van de hand doen. "Toen Ajax Haller kocht, vond ik die 22,5 miljoen euro heel veel geld. Maar als ze hem nu voor 33 miljoen euro of meer verkopen, vind ik dat ook héél veel geld. Ik heb er volgend seizoen geen moeite mee als hij er niet meer is, omdat ik denk dat er betere nummers 9 voor Ajax rondlopen. Dus nogmaals, ik zou mijn medewerking aan deze transfer verlenen. Maar Haller heeft zonder meer eigenschappen van een spits die Ajax kan gebruiken. Dit zijn voor bestuurders heel moeilijke keuzes."

Van Loen denkt daar anders over. De voormalig hoofdtrainer van FC Utrecht zou gaan voor de zekerheid die Ajax op dit moment heeft in de persoon van Haller. "Geven andere spitsen Ajax ook de garantie dat ze er tussen de vijftien en twintig inschieten? En als dat zo is: wat kost zo’n spits? Dat in Amsterdam de twijfel over Sébastien blijft bestaan, snap ik niet zo. Geloof me, je scoort niet zo maar elf keer in de Champions League. Dan doe je echt wel iets goed. Vergeet de groepswedstrijden van vorig seizoen in de Champions League tegen Dortmund niet. Zowel uit als thuis speelde Haller ijzersterk en was hij trefzeker."