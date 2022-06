Feyenoord wil dubbeslag slaan bij FC Twente maar verbaast met de aanbieding

Zondag, 19 juni 2022 om 14:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:13

FC Twente heeft een bod van Feyenoord op Mees Hilgers direct van tafel geveegd, zo weet TC Tubantia zondag te melden. Technisch directeur Jan Streuer laat in gesprek met het dagblad weten dat de Rotterdammers hebben aangeklopt bij Twente, maar hij vindt dat het bod op de verdediger ‘niet serieus te nemen is’. Daarnaast meldt De Telegraaf dat ook Joshua Brenet hoog op het verlanglijstje staat van Feyenoord.

Het bod van Feyenoord wordt door Streuer dusdanig ‘laag’ genoemd dat hij niet verwacht dat de Rotterdammers nog met een verbeterde aanbieding komen. “Hier konden we niks mee. Ik ga ervan uit dat Mees bij ons blijft. Wij willen hem niet verkopen. En dat is ook beter voor hem. Hij heeft net één jaar in de Eredivisie gespeeld”, aldus Steuer.

De 21-jarige Hilgers heeft nog een contract tot en met 2023 met een optie voor nog een seizoen. Het is niet voor het eerst dat Feyenoord interesse toont in de centrale verdediger. Hilgers doorliep de jeugdopleiding bij de Tukkers en brak afgelopen seizoen definitief door. In totaal kwam de centrumverdediger vorige voetbaljaargang tot 24 Eredivisie-optredens. Hoewel Hilgers het grootste deel van het seizoen kon rekenen op een basisplek, moest hij na zijn liesblessure genoegen nemen met een plek op de bank.

De Telegraaf voegt aan de berichtgeving toe dat Feyenoord eveneens geïnteresseerd is in Joshua Brenet. De transfervrije rechtsback heeft reeds een aanbieding van Feyenoord op zak, al is het vooralsnog onduidelijk wat die aanbieding inhoudt. Brenet kan ook bijtekenen in Enschede en heeft gesprekken gevoerd met zijn oude club PSV. Na de eerste training van FC Twente gaf Brenet aan dat hij de tijd wil nemen om de juiste keuze te maken.