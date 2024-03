‘FC Twente wist niet wat er speelde in het leven van Joshua Brenet’

Clubwatcher Leon ten Voorde stelt dat FC Twente er goed aan heeft gedaan door afscheid te nemen van Joshua Brenet. De verdediger werd eerder deze week door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een maand gevangenisstraf.

Brenet werd twee keer in korte tijd betrapt op het rijden zonder rijbewijs, en dat terwijl hij nog in zijn proeftijd zat voor een veroordeling van huiselijk geweld. Het vonnis maakt dat Twente het contract van de tweevoudig international meteen wil ontbinden.

Volgens Ten Voorde kon Twente zich niet nog een 'uitglijder' veroorloven. Eerder dit seizoen kreeg de club uit Enschede al veel kritiek, daar het handelde met Rusland door Manfred Ugalde naar Spartak Moskou te laten vertrekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Je kon er gif op innemen dat het morele kompas van FC Twente zwaar ter discussie was gesteld als FC Twente na de transfer van Ugalde een speler, die voor de tweede keer werd veroordeeld en rijverboden aan zijn laars lapte, nog langer op het veld had laten staan", schetst Ten Voorde in TC Tubantia.

"Ondanks vele gesprekken en de nodige steun, wisten ze ook bij de club niet altijd wat er speelde in het leven van Brenet, die daar verder weinig over losliet. Ook de contacten met het management verliepen niet altijd even soepel."

Brenet was, ondanks zijn streken buiten het veld, geliefd bij zijn ploeggenoten. De vleugelverdediger nam het regelmatig op voor zijn jonge ploeggenoten, maar werkte zichzelf in de nesten.

"Binnen en buiten de lijnen was hij een ongeleid projectiel, dat zich niet liet sturen. Onpeilbaar", luidt het oordeel van Ten Voorde. "Opvallend: eind vorige week moest FC Twente uit de media vernemen dat de rechtszaak afgelopen dinsdag zou dienen."

Voor Twente rest de vraag wie het seizoen afmaakt als rechtsback. Youri Regeer en Alfons Sampsted kunnen die rol vervullen. Hoe dan ook: "FC Twente heeft zich niet laten leiden door de sportieve belangen", besluit Ten Voorde.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties