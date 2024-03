Rechter onverbiddelijk: Joshua Brenet moet daadwerkelijk de gevangenis in

Joshua Brenet moet een maand de cel in. Dat heeft de rechtbank van Almelo dinsdag bepaald. De voetballer van FC Twente werd twee keer in korte tijd betrapt op het rijden zonder rijbewijs, en dat terwijl hij nog in zijn proeftijd zat voor een veroordeling van huiselijk geweld.

Brenet werd op 10 januari door de politie van de weg geplukt, zonder dat hij een geldig rijbewijs in bezit had. De voetballer zelf zei toen dat hij niet wist dat zijn rijbewijs was ingenomen.

Twee weken later werd Brenet weer staande gehouden. Hij was nog altijd niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Vooral de tweede aanhouding neemt de rechter hem zeer kwalijk.

“Het komt op mij een beetje over als doorvoetballen met een rode kaart. Meneer is geen first offender en heeft kennelijk geen oog voor de autoriteiten”, tekent Tubantia de woorden van de rechter op.

De dertigjarige vleugelverdediger was zelf niet aanwezig in de rechtszaal, maar gaf zijn advocaat een schriftelijke verklaring mee. Daarin stond dat Brenet de brieven over de inname van zijn rijbewijs nooit had ontvangen.

Toen hij laatst de brief over de inname wel ontving, tekende hij bezwaar aan. Daarom dacht hij dat zijn rijbewijs nog geldig was. De eerste aanhouding op 10 januari kwam voor hem echt als een verrassing.

Brenet ging daarna dus nog een keer in de fout, waardoor de rechtbank hem nu een maand celstraf heeft opgelegd. Zijn advocaat pleitte voor een taakstraf of boete, omdat de speler 'al hard gestraft is in de media tijdens de mishandelingszaak van 2021'. De rechter ging daar dus niet in mee.

In 2021 kreeg de geboren Limburger ook nog een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur opgelegd. Door deze nieuwe veroordeling moet hij deze nu alsnog uitvoeren.

