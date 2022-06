City pakt door na aantrekken Haaland; dubbelslag op komst

Vrijdag, 17 juni 2022 om 14:27 • Wessel Antes • Laatste update: 14:35

Manchester City gaat er alles aan doen om Marc Cucurella en Kalvin Phillips aan zich te binden. Dat laat transfermarktexpert Fabrizio Romano vrijdagmiddag op Twitter weten. Het eerste bod op Cucurella zal binnenkort gedaan worden. Phillips is in beeld als de vervanger van de vertrekkende Fernandinho. Josep Guardiola wil er alles aan doen om de selectie nog voor het begin van het seizoen compleet te hebben.

De Spaanse manager ziet Cucurella graag komen vanwege twee verschillende redenen. Met de drukke internationale speelschema’s wil Guardiola zeker zijn van de breedte van zijn selectie. Wel is het mogelijk dat City Oleksandr Zinchenko laat vertrekken volgens Manchester Evening News. Verder is de Spaanse linkspoot een interessante optie omdat João Cancelo in dat geval kan verschuiven naar de rechterkant. Dat is de favoriete positie van de Portugese vleugelverdediger.

Manchester City are working on both Marc Cucurella and Kalvin Phillips deals. First official bid for Cucurella will be submitted soon, while Phillips is considered the main target to replace Fernandinho. ?? #MCFC



On Julián Álvarez: many approaches, no intention to loan him out. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2022



Kalvin Phillips wordt al meerdere transferperiodes aan een overstap naar het Etihad Stadium gelinkt. De controleur van Leeds United handhaafde zich dit seizoen ternauwernood met zijn club en wist zich ondanks zijn geringe rol (vanwege veelvuldig blessureleed) toch in de kijker te spelen van the Citizens. De 26-jarige Engelsman, die Fernandinho moet doen vergeten, zal naar verluidt ruim 50 miljoen kosten. Volgens the Sun wil Brighton een transfersom van hetzelfde kaliber zien voor Cucurella.

Het ziet er dus naar uit dat the Citizens nog niet uitgeshopt zijn. Eerder deze transferwindow sloeg City al een grote slag met het aantrekken van Erling Braut Haaland. Met die transfer was zo’n zestig miljoen euro gemoeid. In de winter werd met Julián Álvarez eigenlijk al de eerste zomerse aanwinst binnen gehaald. De Argentijn kwam voor zeventien miljoen euro over van River Plate, maar maakte het seizoen nog wel af in zijn thuisland.