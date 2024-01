Concurrent van Henderson bij Engeland staat voor transfer met oog op EK

West Ham United hoopt zich deze transferperiode op huurbasis te versterken met Kalvin Phillips, zo meldt Fabrizio Romano maandag. De middenvelder van Manchester City wil met het oog op het EK van aankomende zomer een transfer maken, daar hij bij the Citizens amper aan spelen toekomt. West Ham biedt mogelijk een uitkomst.

"West Ham en Manchester City staan in contact over Kalvin Phillips", schrijft de Italiaanse transfermarktexpert op X. "Meer gesprekken volgen deze week, aangezien West Ham erop aandringt."

In een eerder stadium werd de 28-jarige controleur ook gelinkt aan een transfer naar FC Barcelona, maar dat is niet aan de orde volgens Romano. "Barça is niet bezig met een deal voor Phillips."

In de zomer van 2022 werd de verdedigende middenvelder overgenomen van Leeds United. Destijds betaalde Manchester City een slordige 50 miljoen euro om Phillips los te weken, maar het avontuur van de Engels international in het Etihad Stadium werd nooit een succes.

Phillips is bij Manchester City inmiddels bijna volledig uit de gratie geraakt. Trainer Pep Guardiola kiest op de nummer 6-positie steevast voor de Spanjaard Rodri, waardoor de Engelsman amper minuten maakt dit seizoen.

Vooralsnog kwam Phillips deze voetbaljaargang tot tien optredens, waarvan acht als invaller. Om kans te maken op meer speelminuten zou de middenvelder daarom graag een transfer maken. Op die manier wil hij zich in de kijker spelen bij Engeland-bondscoach Gareth Southgate.

Op de positie van Phillips kan de trainer ook kiezen voor onder meer Jordan Henderson, Declan Rice en Conor Callagher. In de laatste interlandperiode werd daarnaast rechtsback Trent Alexander-Arnold uitgeprobeerd als controleur op het middenveld.

