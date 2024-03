Henderson staat voor loodzware opdracht door concurrent: ‘Hij moet naar het EK’

Jordan Henderson zal zich in het restant van het seizoen bij Ajax behoorlijk moeten bewijzen aan Gareth Southgate, de gelouterde bondscoach van Engeland. De 33-jarige controleur zat tijdens de afgelopen interlandperiode wel bij de selectie van the Three Lions, maar speelde uiteindelijk geen minuut. Tegelijkertijd is men in Engeland lovend over zijn piepjonge concurrent, Kobbie Mainoo.

Henderson moest de oefeninterland van Engeland tegen Brazilië (0-1 nederlaag) afgelopen zaterdag laten schieten wegens een lichte blessure. De routinier van Ajax zat dinsdagavond tegen België (2-2) wel bij de Engelse wedstrijdselectie. Op Wembley koos Southgate ervoor Henderson niet te gebruiken.

Mainoo lijkt zich met rasse schreden belangrijk te maken bij Engeland.

De achttienjarige Mainoo, middenvelder van Manchester United, startte tegen de Belgen voor het eerst in de basis namens Engeland. Volgens de legendarische Gary Lineker speelde hij zich eigenhandig in de EK-selectie van Southgate.

Lineker meldde zich dinsdag nog tijdens de wedstrijd op X om zijn zegje te doen over de tiener. “Wat een geweldig debuut van Mainoo. Hij heeft zichzelf niet alleen in de EK-selectie gespeeld, maar ook mogelijk direct in de basiself. Goed gedaan jongen”, aldus de tv-persoonlijkheid.

De Daily Mail is het eens met Lineker. De Britse tabloid geeft Mainoo een 8 voor zijn optreden tegen België. “Mainoo is met vlag en wimpel geslaagd voor zijn auditie. In deze vorm moet hij naar het EK.” Mainoo is inmiddels een vaste basisspeler onder manager Erik ten Hag bij Manchester United.

Southgate liet zich tijdens het persmoment na afloop tevreden uit over zijn pupil. “Hij is een heel ander type middenvelder dan we tot voorheen hadden. Ik ben heel gelukkig met wat ik van hem heb gezien. Je kan ook bijna niet geloven dat hij pas achttien is...” Ajacied Henderson kwam tijdens het persmoment van dinsdag niet ter sprake.

De 81-voudig international zal zich de komende maanden bij Ajax moeten laten zien om wederom een plekje te bemachtigen in de 23-koppige EK-selectie van Southgate. Henderson kreeg tijdens de afgelopen interlandperiode nog wel de voorkeur boven Kalvin Phillips, die in de afgelopen maanden een moeilijke start van zijn uitleenbeurt aan West Ham United beleefde.

A superb first start by Kobbie Mainoo for @England. He’s not only played himself into the squad for the Euros but quite possibly the starting lineup. Well played young man. ???????????? — Gary Lineker (@GaryLineker) March 26, 2024

