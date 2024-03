Ajax-middenvelder Jordan Henderson opgenomen in selectie Engeland

Jordan Henderson is opgeroepen voor de oefeninterlands van Engeland tegen Brazilië (23 maart) en België (26 maart), zo heeft de Engelse voetbalbond donderdag bekendgemaakt. De middenvelder van Ajax krijgt de voorkeur boven spelers als Kobbie Mainoo (Manchester United) en Kalvin Phillips (West Ham United).

Naast Henderson kan ook voormalig PSV’er Jarrad Branthwaite rekenen op een oproep van bondscoach Gareth Southgate. De 21-jarige centrale verdediger, die vorig seizoen op huurbasis in Eindhoven speelde, maakt momenteel furore namens Everton in de Premier League.

Here we go then. Your #ThreeLions for March camp! ?? — England (@England) March 14, 2024

Branthwaite speelde in het verleden wel al jeugdinterlands namens Engeland, maar kan nu debuteren in de hoofdmacht van the Three Lions. De 33-jarige Henderson kan mogelijk weer een aantal interlands aan zijn totaal toevoegen. De teller staat momenteel op 81 interlands, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 11 assists. Henderson kan in zijn geboorteland zijn eerste interland als Ajacied gaan spelen.

Op het middenveld gaat Henderson tijdens de komende interlandperiode concurreren met Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), James Madison (Tottenham Hotspur) en Declan Rice (Arsenal). Onder meer Mainoo, Phillips, Ross Barkley (Luton Town) en Ruben Loftus-Cheek (AC Milan) worden overgeslagen door de veelbesproken keuzeheer Southgate.

Southgate

Southgate kreeg afgelopen week een pijnlijke afzegging te verwerken, zo onthult hij tijdens het persmoment van de FA. “We kregen een belletje van Arsenal. De club gaf aan dat Ben White momenteel niet zit te wachten op een oproep voor het nationale elftal.” De 26-jarige Engelsman speelde tot dusver vier interlands.

“White wil niet geselecteerd worden en dat vind ik heel jammer”, herhaalde Southgate zichzelf donderdag. “Ik ben erg gecharmeerd van hem. Ik nam hem mee naar het EK en WK. In Qatar heb ik nog met Ben gesproken en ik wilde hem graag weer uitnodigen, maar ik merk terughoudendheid van zijn kant.”

Ook Mainoo, toptalent van Manchester United, kwam ter sprake tijdens het persmoment. “Hij is een briljante en jonge speler. We zijn nooit terughoudend om jonge spelers te kans te geven, maar hij heeft slechts een handvol wedstrijden gespeeld. Hij doet het goed bij United en die ervaring is belangrijk. Hij ziet eruit als een sterke persoonlijkheid.”

