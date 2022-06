Derksen zag ergernis bij talkshowgasten tijdens ‘gebral’ Van Gaal

Donderdag, 16 juni 2022 om 22:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:44

Johan Derksen zag woensdagavond dat Louis van Gaal zich in de talkshow Op1 niet alleen bemoeide met het onderwerp voetbal. De bondscoach van het Nederlands elftal mengde zich ook onder meer in de verbale aanval van Geert Wilders op VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Derksen kijkt een dag later op geheel eigen wijze terug op het optreden van Van Gaal, die overigens ook zijn bondscoachschap besprak, in het praatprogramma.

"Ik heb gisteren (woensdag, red.) een tafel gezien met mensen die elkaar niet begrepen, niets met elkaar hadden en aan het einde van de rit had Louis weer een geniale, zelfingenomen speech", opent Derksen zijn relaas in Vandaag Inside. "En niemand durft een kritisch vraagje te stellen, want dan krijg je meteen klits klats klanderen." Tafelgenoot René van der Gijp keek ook met verbazing naar onder meer Van Gaal. "Het was heel onsamenhangend, ook toen Louis die vraag kreeg over kinderopvang. Toen begon hij over normen en waarden. Maar eigenlijk had hij het over Wilders."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Louis van Gaal bewierookt uniek geval in zijn selectie: ‘Een godsgeschenk!’

De bondscoach was in Op1 lovend over Steven Bergwijn in Oranje. Lees artikel

Derksen richt daarna zijn pijlen weer op Van Gaal. "Het gaat allemaal om Van Gaal. En hele eenvoudige dingetjes die brengt hij alsof het wetenschap is. En Peter Plasman (advocaat, red.) en die andere man (schrijver en coach Rob Marrevee, red.) zaten er echt bij van: 'Jezus Christus, komt hier nog een einde aan, aan dat gebral?' En meisje Ten Napel (presentatrice Carrie ten Napel, red.) is dan ook niet het type om een beetje pittig te worden, en die hansworst ernaast (Charles Groenhuijsen, red.) ook niet. Want je kunt toch tegen Van Gaal een keer zeggen: 'meneer Van Gaal, zit u nu niet iets geweldig op te blazen wat een fluitje van een cent is?' Maar het was weer die zelfverheerlijking, hè."