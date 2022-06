Louis van Gaal bewierookt uniek geval in zijn selectie: ‘Een godsgeschenk!’

Woensdag, 15 juni 2022 om 23:46 • Jeroen van Poppel

Louis van Gaal laat zich woensdagavond bij Op1 zeer lovend uit over Steven Bergwijn. De bondscoach van het Nederlands elftal beschouwt de 24-jarige aanvaller van Tottenham Hotspur als een uniek geval in zijn selectie. "Stevie Bergwijn, dat is een godsgeschenk! Die speelt niet bij Tottenham en die levert in het Nederlands elftal. Ja, die roep ik dan wél op, zo simpel is het", aldus Van Gaal, die daarmee ook refereert aan de niet opgeroepen Georginio Wijnaldum.

Van Gaal begint zijn verhaal in de talkshow met een uitleg over het teamproces. "Als ik in een groep spreek dan vind ik dat ik iedereen op dezelfde manier moet aanspreken, op hun taken en functiepakket. Ik ben degene die dat moet controleren en corrigeren, dus daar zit een verschil in wanneer we een individuele bespreking of teambespreking hebben. En dat begrijpen sommige spelers niet." Presentatrice Carrie ten Napel vraagt voorzichtig of Van Gaal daar bijvoorbeeld Wijnaldum mee bedoelt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Nee, nee, dat is altijd makkelijk om dat te zeggen", aldus Van Gaal. "Wijnaldum had geen vorm. Die heeft vijf van de zes kwalificatiewedstrijden gespeeld, en in die vijf wedstrijden heb ik hem drie keer gewisseld. Je denkt toch niet dat ik de beste speler wissel? Nee, ik wissel de speler die niet levert. En daarom heb ik hem niet geselecteerd, omdat hij niet in vorm was. Hij speelde ook niet goed, bij Paris Saint-Germain. En dat heeft niets met speelminuten te maken. Dat heb ik al gezegd: die visie moet ik verlaten, omdat we in een andere tijd leven. Clubs hebben grotere selecties, waarin spelers zitten die niet spelen, maar ze laten ze wel goed trainen." Daarmee bedoelt Van Gaal dus onder meer 'godsgeschenk' Bergwijn.

De keuzeheer vervolgt bij de publieke omroep over hoe hij te werk gaat. "Als je zestien dagen bij elkaar zit, zijn er regels. Ik houd van discipline, regels en structuur. Er is in zestien dagen niet één speler te laat gekomen voor een afspraak. Ook niemand van de staf, en dat zijn vijftig mensen of zo. Dat vind ik knap. Ze zijn altijd op tijd, dat is prettig werken. Ik denk dat de spelers het ook prettig vinden, want ze hoeven niet te wachten." Van Gaal geniet met volle teugen van de 'professionaliteit' van de spelersgroep bij Oranje. "Ik heb dat in 35 jaar als coach nog nooit meegemaakt."