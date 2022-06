Juventus weigert 35 miljoen euro te betalen en zwaait aanvaller uit

Donderdag, 16 juni 2022 om 20:55 • Yvo van Dorst • Laatste update: 21:15

Alvaro Morata keert na een huurperiode van twee jaar bij Juventus weer terug bij Atlético Madrid, zo weet onder meer transferexpert Fabrizio Romano donderdag te melden. De Italianen zijn niet bereid om 35 miljoen euro te betalen om de optie tot koop in de huurovereenkomst te lichten. Beide partijen zijn verder niet tot een oplossing gekomen en daarom keert Morata terug naar de Spaanse hoofdstad om zich met Atlético voor te bereiden op aankomend seizoen.

Morata keerde twee jaar geleden terug bij zijn oude club Atlético, nadat hij eerder al werd gehuurd van Chelsea. Simeone heeft bij los Colchoneros minder opties in de punt van de aanval na het vertrek van Luis Suárez. Mede daarom wil de Argentijnse coach graag met Morata de voorbereiding op aankomend seizoen in, zodat hij in de komende weken kan beslissen wie de positie in de punt van de aanval zal bekleden.

Álvaro Morata returns to Atletico Madrid. No agreement with Juventus as things stand, Morata wants to feel important and he’s now coming back at Atléti. ?????? #transfers Buy option won’t be triggered, the decision has been made. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2022

In zijn laatste twee seizoenen in Italië speelde Morata 67 wedstrijden voor Juventus. Het aanspeelpunt maakte in totaal twintig goals in de competitie, waarvan negen in zijn laatste seizoen in Turijn. Ook speelde hij zeven wedstrijden met Juventus in de Champions League, waarin hij twee keer wist te scoren. La Vecchia Signora werd al in de laatste zestien verrassend uitgeschakeld door Villarreal. Morata speelde tussen 2014 en 2016 overigens ook al voor Juventus.

Morata is ook een vaste kracht bij het Spaanse nationale elftal. De aanvalsleider speelde 56 duels in het shirt van zijn thuisland, waarin hij 26 keer het net wist te vinden. De rechtspoot was actief op het EK in 2016 en 2020. Morata speelde in zijn carrière voor grote clubs als Chelsea, Real Madrid, Juventus en nu weer Atlético.