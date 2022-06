Van Gaal is ontevreden over Jurriën Timber en zag Jordan Teze als betere optie

Zaterdag, 11 juni 2022 om 23:32 • Mart van Mourik

Louis van Gaal is niet tevreden over het spel dat Jurriën Timber op de mat legde in de wedstrijd tegen Polen (2-2). Na afloop van het Nations League-duel vertelt de bondscoach voor de camera van de NOS dat Jordan Teze na ruim een uur spelen binnen de lijnen kwam ten koste van Timber. Die wissel had te maken met het feit dat de Ajacied ‘te langzaam speelde’, zo geeft de bondscoach aan.

“Waarom ik gewisseld heb? Nou, Teze kwam erin voor Timber. Het ging allemaal veel te langzaam bij hem”, verklaart Van Gaal. “Hij ging dribbelen met de bal, terwijl hij gewoon de bal moet inleveren. Ik ben dus zeker niet tevreden over Timber. Hij had een geweldige actie bij de 2-2? Nou, één actie is niet genoeg. Geloof mij nou. Je moet als team voetballen en dan moet je de opdracht uitvoeren die we samen afspreken. Dus je moet snel spelen. Omdat Teze een snelle pass heeft, heb ik hem ingebracht.”

Afgelopen woensdag beoordeelde Van Gaal het optreden van Teze tegen Wales nog met een onvoldoende, maar in het duel met Polen liet hij een betere indruk achter op de bondscoach. “Kijk, het zijn allemaal leermomenten voor de spelers. Ze zijn allemaal 22, 23 of 24 jaar oud. Nu leren ze gewoon van hun fouten. Ook Timber zal leren van zijn fouten. Ik vermoed gewoon dat Timber op zijn laatste benen loopt, want hij heeft dit het hele seizoen anders ingevuld.”

Niet alleen Timber viel tegen in de ogen van Van Gaal, want ook doelman Mark Flekken ging volgens de bondscoach niet vrijuit. “Ze hebben twee keer op doel geschoten, en het werden twee doelpunten. Die eerste bal had de keeper kunnen hebben als hij zich anders opstelt”, aldus Van Gaal, die tevreden is over het feit dat Flekken zijn fout erkende voor de camera. “Ik vind het knap dat een speler dat direct na de wedstrijd gewoon toegeeft. In de rust ga ik daar niet over lullen, want ik wil die spelers opbeuren.”