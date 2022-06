De Boer: ‘Iedereen roept hard dat hij in Oranje moet, maar dat is overdreven’

Vrijdag, 10 juni 2022 om 20:46 • Rian Rosendaal

Ronald de Boer vindt niet dat Brian Brobbey al klaar is voor een oproep voor het Nederlands elftal. De oud-speler is van mening dat de spits van Ajax eerst nog de nodige vlieguren moet maken, voordat Oranje in beeld komt. Brobbey staat desondanks op het lijstje van bondscoach Louis van Gaal, die de aanvaller onlangs bewust bij Jong Oranje liet spelen met het oog op de kwalificatie voor het EK van volgend jaar.

"Iedereen roept heel hard dat Brian Brobbey in Oranje moet, maar dat vind ik overdreven", opent De Boer in gesprek met Voetbal International. "Hij moet zich eerst maar eens bewijzen. Negentig minuten kan hij nog steeds bijna niet aan. Hij moet veel meer wedstrijden spelen. Dat doet hij waarschijnlijk wel bij Jong Oranje, dus laat hem alsjeblieft daar. Hij moet zich ook nog bewijzen als een echte doelpuntenmaker." De analist vindt de door RB Leipzig aan Ajax verhuurde speler een 'goede spits, maar nog geen afmaker pur sang'.

"Ik hoop dat hij dat nog gaat leren, maar dat is lastig op die leeftijd. Hij moet in mijn ogen gewoon vlieguren maken", voegt De Boer daaraan toe. Collega-analist Youri Mulder is een stuk milder over de aanvaller van Ajax en Jong Oranje. "Brobbey had ik eerder meegenomen dan Vincent Janssen. Ik denk dat dat ook gebeurt in Qatar. Ik vind hem veel meer een spits voor Oranje dan Janssen, maar bij Brobbey is het natuurlijk onzeker hoe zijn toekomst eruitziet. Maar goed, daar is deze interlandperiode ook voor." Mulder denkt dat Van Gaal nu al weet wat Brobbey kan toevoegen aan Oranje, ook al speelde hij tot dusver nog geen enkele interland.

"Je zou ze er ook allebei bij kunnen pakken om te testen. Dan pak je de eerste wedstrijd Brobbey, omdat Janssen toch later komt. Ik denk dat hij het meer verdient. Maar goed, wij zien de Mexicaanse competitie ook nooit." Janssen sloot door zijn bruiloft later aan bij het Nederlands elftal, dat in de Nations League nog uitkomt tegen Polen (11 juni) en Wales (14 juni). De aanvaller van Monterrey werd in oktober 2017 voor het laatst opgeroepen voor Oranje.