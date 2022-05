Brobbey over Oranje-selectie: ‘Ik denk dat iedereen verbaasd was’

Dinsdag, 31 mei 2022 om 19:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:10

Zijn naam werd veelvuldig genoemd rond het Nederlands elftal, maar een uitnodiging van Louis van Gaal ontving Brian Brobbey niet. Het belang van Jong Oranje speelt ook een rol, zo vertelde de bondscoach maandag tijdens de persconferentie. En dus koos Van Gaal opvallend genoeg voor Vincent Janssen als een van de zeven aanvallers in de definitieve selectie. Iets waar ook Brobbey geen rekening mee had gehouden.

"Ik denk dat iedereen verbaasd was", steekt de spits van RB Leipzig van wal bij de NOS. "Ik ken hem nog van AZ, waar hij met mijn broer (Derrick Luckassen, red.) speelde. Destijds was het een heel goede spits, maar ik weet niet hoe hij het de laatste jaren doet. Al met al ben ik blij voor hem en wens ik hem natuurlijk ook succes met zijn trouwerij." Janssen stapt op 5 juni in het huwelijksbootje met zijn geliefde en sluit om die reden pas op 7 juni aan bij Oranje. Hij mist de Nations League-wedstrijd tegen België van aanstaande vrijdag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Gaal gaf maandag tijdens de persconferentie tekst en uitleg bij zijn selectie. De bondscoach gaf toe Brobbey te willen uitnodigen. "Maar ik ben bondscoach van het Nederlands voetbal. Ik moet zorgen dat Jong Oranje zich ook kwalificeert. Dan moet ik toch die spelers juist in Jong Oranje laten spelen? Het is toch heel belangrijk voor die generatie dat ze een EK gaan spelen? Dan hebben ze de ervaring van een toernooi", aldus Van Gaal. Ook Jong Oranje verzamelde zich deze week in Zeist. De ploeg van Erwin van de Looi speelt de komende weken drie EK-kwalificatiewedstrijden.

Over zijn kansen bij het grote Oranje maakt Brobbey zich geen zorgen. "Als ik zo door blijf gaan, dan weet ik dat zeker. En dan pak ik 'm ook. Maar laten we ons eerst maar eens kwalificeren met Jong Oranje. Ik denk dat de trainer van 1 dat ook wil." Jong Oranje speelt vrijdag tegen Moldavië en treedt vervolgens aan tegen Gibraltar (7 juni) en Wales (11 juni). Als het team van Van der Looi alle wedstrijden wint is het rechtstreeks geplaatst voor het EK 2023 in Roemenië en Georgië. Momenteel is Zwitserland groepshoofd. Jong Oranje volgt op twee punten en heeft een wedstrijd minder gespeeld.