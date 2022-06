Van Marwijk voorziet pijnlijke reserverol bij Oranje: ‘Ik hoop het niet’

Vrijdag, 10 juni 2022 om 09:09 • Laatste update: 09:10

Bert van Marwijk kijkt er niet raar van op als Matthijs de Ligt tijdens het WK op de reservebank zit. De centrumverdediger kampt met moordende concurrentie en moet samen met Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Nathan Aké, Daley Blind en Jurriën Timber gaan uitvechten wie de centrumverdedigers worden tijdens het eindtoernooi. Afgelopen woensdag fungeerde De Ligt als linker centrale verdediger in het Nations League-duel met Wales (1-2 winst), een positie die lijkt voorbestemd voor Nathan Aké. Een reserverol tijdens het WK is dan ook niet ondenkbaar voor De Ligt, meent Van Marwijk.

Louis van Gaal koos ervoor om tegen Wales aan te treden met een B-elftal. De bondscoach bracht elf andere namen binnen de lijnen, waaronder De Ligt. "De wedstrijd tegen Wales heeft er na het eerdere optreden van de A-keus tegen de Belgen (1-4 winst, red.) niet voor gezorgd dat Van Gaal is gaan twijfelen. Jordan Teze van PSV maakte zijn debuut en je kon zien dat hij niet zichzelf was. Bij Cody Gakpo werd gezegd dat het Oranje-shirt nog zwaar weegt", licht Van Marwijk enkele zwakke schakels uit in De Telegraaf. "Zo was het voor meer spelers. De B-keus weet ook dondersgoed dat op zo’n moment alle ogen op hen zijn gericht en dat ze op dat moment moeten laten zien dat ze beter zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Marwijk keek er niet raar van op dat Van Gaal links in het centrum voor De Ligt koos, daar Teze zijn debuut maakte in het Nederlands elftal. Tegen België was die rol weggelegd voor Aké. Van Gaal heeft al vaker aangegeven graag een linkspoot als linker centrale verdediger te willen hebben. "Toch heeft dat wel als nadeel dat De Ligt een fractie van een seconde met zijn verkeerde been aan de bal is en het moment voorbijgaat om in de as van het veld tussen de linies te spelen", haalt Van Marwijk een pijnpunt aan. "Op rechts doet hij (De Ligt, red.) dat juist altijd heel goed. Dat zijn juist de momenten waarop Oranje in de opbouw kan versnellen."

Aan de rechterkant in de verdediging ondervindt De Ligt onder meer concurrentie van De Vrij en Timber. Tegen België speelde Timber als rechter centrale verdediger, tegen Wales kreeg debutant Teze de kans. "De Ligt is gewoon een topverdediger, die wordt straks de nieuwe leider en captain van Juventus als hij in Turijn blijft", vervolgt Van Marwijk. "Als die tijdens het WK op de bank verzeild raakt, wat ik niet hoop maar wat zomaar zou kunnen, zegt dat wel wat over de kracht van het Nederlands elftal. Van Gaal moet straks kiezen. Er gaan hoe dan ook grote namen op de bank terechtkomen. De keuzes zijn lastig, maar het is wel een luxe die niet iedere coach heeft."

Van Marwijk ziet in Oranje een elftal 'dat kans heeft om wereldkampioen te worden'. "In de geschiedenis heeft Nederland al zo vaak bewezen dat we van toplanden kunnen winnen en op dit moment speelt het gros van ons basiselftal in de top van Europa", aldus de man die het Nederlands elftal in 2010 naar de WK-finale leidde in Zuid-Afrika. "Je ziet wat er gebeurt als Frenkie de Jong en Steven Bergwijn in het veld komen. Dit Oranje is een ploeg met wapens. We hebben creativiteit, snelheid, fysieke kracht en lengte naast de ervaring van het in de top spelen van het Europese clubvoetbal. Dan is het logisch dat de coach zegt dat hij met dit elftal voor de eerste plek gaat."