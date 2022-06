Geloof in wereldtitel Oranje neemt toe: ‘We hebben de beste coach ter wereld’

Dinsdag, 7 juni 2022 om 16:02 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 16:21

Als het aan Hugo Borst ligt zou Oranje er zomaar eens met de wereldtitel vandoor kunnen gaan. De journalist laat dinsdag in zijn column in het Algemeen Dagblad weten dat het veroveren van de titel tot de mogelijkheden behoort voor Nederland, mede dankzij de aanwezigheid van bondscoach Louis van Gaal. “We hebben echt de beste coach/teambuilder ter wereld”, aldus Borst, die wel aangeeft dat het spelen in Qatar een smet zal vormen op een eventuele titel.

Oranje wist vorige week een grote lach op de gezichten van veel Nederlanders te toveren door op bezoek in België het elftal van trainer Roberto Martínez een afstraffing te bezorgen: 1-4. Een van de Nederlanders die blij werd van de overwinning is Borst, die voorzichtig durft te stellen dat Oranje een goede kans maakt op de titel in Qatar. “België is voorbij het momentum en Oranje, tja, die zouden weleens eh... Het W-woord. Stel, stel nou hè, Nederland wordt wereldkampioen. Dat kan. We hebben echt de beste coach/teambuilder ter wereld en ook best goede spelers”, zo is Borst duidelijk over de kwaliteiten van Van Gaal.

Borst gaat daarnaast in op de situatie van het gastland van het WK. De columnist stelt dat het spelen in Qatar zijn goedkeuring niet kan wegdragen. “Maar hoe zwaar weegt die hoofdprijs dan uiteindelijk? Ik bedoel, wereldkampioen worden in een zandbak waar uitbuiting (slavernij) de maat der dingen is." Borst verduidelijkt met een voorbeeld nogmaals niet achter het WK in Qatar te staan en geeft aan dat ook Ronald de Boer hem daarin niet op andere gedachten heeft weten te brengen. “Zo is het dus nog steeds zo dat arbeiders hun paspoort moeten afstaan bij binnenkomst van Qatar. Nee, Ronald de Boer kan mij niet overtuigen.”

De Boer heeft als WK-ambassadeur van Qatar verschillende pogingen gedaan om de organisatie van het WK te verdedigen. “Dat is echt totale onzin”, was de reactie van De Boer eind maart in het programma Jinek over het aantal doden. "Ze hebben alle mensen in die tien jaar op één hoop gegooid. Dan doe je de mensen tekort. Er gaan nou eenmaal mensen dood. Hoe triest ook. Maar ze geven je het gevoel dat mensen van het stadion afvallen van de hitte.” Borst is benieuwd naar de verhalen die eventueel naar buiten gaan komen over onder meer de slechte arbeidsomstandigheden. “Maar ja. Met het organiseren van het heilige der heiligen in die ambiance ben ik eerst en vooral geïnteresseerd in onthullingen over wantoestanden.”