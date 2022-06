‘Memphis is een real guy, hij zal nooit achter iemands rug om praten’

Zondag, 5 juni 2022 om 17:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:19

Memphis Depay krijgt nog weleens te maken met forse kritiek, zoals na zijn steunbetuiging via Instagram richting Quincy Promes. Bertrand Traoré benadrukt in een uitgebreid interview met Voetbal International echter hoeveel waardering hij heeft voor de aanvaller van Oranje en Barcelona. De vleugelaanvaller van Aston Villa leerde Depay goed kennen toen hij tussen 2013 en 2015 uitkwam voor Vitesse.

Traoré legt uit hoe het contact met Depay tot stand kwam. "Hij zat bij PSV en ik speelde bij Vitesse samen met zijn goede vriend, Zakaria Labyad. Ik ben zelfs naar Memphis' verjaardag geweest toen ik nog in Arnhem speelde", brengt de buitenspeler uit Burkina Faso in herinnering. "Daardoor hadden we al een kleine band, maar later bij Olympique Lyon leerde ik hem pas echt goed kennen. Memphis is een fantastische speler en een real guy. Hij zal nooit achter iemands rug om praten en zegt altijd de waarheid", zo verzekert Traoré.

Bertrand Traoré koestert zijn tijd bij Ajax en zijn goede band met Memphis Depay.

De in de Premier League actieve Traoré kwam via Vitesse terecht bij Ajax, een club waar hij vijf jaar na zijn vertrek nog steeds warme gevoelens voor heeft. Hij sluit een terugkeer in Amsterdam dan ook niet bij voorbaat uit. "Dat hangt een beetje af van het verloop van mijn carrière. De ervaring die ik bij Ajax heb opgedaan is uniek. Daarom zal ik niet snel zeggen dat ik nooit terugkeer bij Ajax. Misschien ooit op een dag, je weet het nooit", aldus Traoré, die Nederland nog steeds hoog heeft zitten. "Ik ben dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen in jullie land. Daarnaast heb ik er veel vrienden en heb ik me altijd enorm welkom gevoeld."

Traoré kan ook niet met zekerheid zeggen of hij volgend seizoen het shirt van Aston Villa draagt. De vleugelaanvaller kwam afgelopen seizoen onder manager Steven Gerrard tot slechts negen duels in de Premier League, voornamelijk vanwege diverse blessures. "Ik weet dat er een hoop transfergeruchten rondom mijn persoon zijn. Ik wil vooral even rusten en me klaarmaken voor volgend seizoen. Ik heb nog een contract voor twee jaar bij Villa en ben blij bij de club. Het enige dat ik wil, is weer lekker voetballen."