Fiasco dreigt voor Lewandowski: ‘Ze kunnen hem op de tribune zetten’

Vrijdag, 3 juni 2022 om 15:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:23

Hoewel het contract van Robert Lewandowski nog tot de zomer van 2023 doorloopt bij Bayern München, heeft de Poolse spits zijn zinnen gezet op een vertrek. Barcelona lijkt de meest voor de hand liggende vervolgbestemming, maar zonder slag of stoot zal dat niet gaan. De Duitse sportrecht advocaat Christoph Schickhardt benadrukt in gesprek met de Abendzeitung München dat Bayern het in de strijd over zijn toekomst voor het zeggen heeft.

“Het contract dat Lewandowski een aantal jaar geleden getekend heeft is zonder twijfel geldig in elke Duitse arbeidsrechtbank en moet daardoor door beide partijen nageleefd worden”, zegt Schickhardt. De aanvalsleider staat al geruime tijd op de radar bij Barcelona en wil na acht jaar bij de Duitse recordkampioen te hebben gespeeld een nieuw avontuur aangaan. Het is echter nog maar zeer de vraag of Barca daar de financiële middelen voor heeft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wanneer Lewandowski besluit in staking te gaan heeft FC Hollywood meerdere opties volgens de sportrecht advocaat. “Ten eerste kan de club natuurlijk zijn salaris inhouden. In spelerscontracten staan altijd duidelijke en effectieve afspraken die daar de mogelijkheid toe geven. Ook kunnen daar andere straffen in staan.” Daarnaast moet Lewandowski op sportief vlak vrezen voor zijn plek. “De club kan een speler natuurlijk altijd op de tribune zetten.”

Schickhardt adviseert Bayern dan ook sterk te blijven wanneer de situatie uitloopt op een echt conflict. “Bayern heeft een goede zaak en moet dit niet zomaar laten gebeuren. In dit soort situaties geldt voor clubs: blijf sterk. Dat zal zich op lange termijn uitbetalen.” Een scenario waarin de spits, die in 2014 binnenkwam in München en op vele vlakken geschiedenis schreef, een jaar lang moet toekijken is niet ondenkbaar volgens de Duitser.