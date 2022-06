Studio Voetbal ziet vaste tafelgast vertrekken: ‘Op naar een nieuwe uitdaging’

Woensdag, 1 juni 2022 om 15:49 • Laatste update: 15:55

Theo Janssen is na de zomer niet meer te zien als vaste tafelgast bij Studio Voetbal. Dat maakt de analist en jeugdtrainer van Vitesse zelf bekend op zijn Instagram. Janssen was sinds 2019 te zien als analist bij Studio Voetbal, maar de voormalig profvoetballer zal dus niet meer te zien zijn in het wekelijkse praatprogramma.

“Iedereen bij de NOS en Studio Voetbal, bedankt voor de fijne tijd”, schrijft de oud-voetballer van onder meer Ajax, FC Twente en Vitesse in een post op zijn Instagram. “Op naar een nieuwe uitdaging. Binnenkort meer info”, hint Janssen op zijn vervolgstap. In de reacties stromen de bedankjes voor zijn trouwe dienst binnen. “Bedankt Theo. We gaan je missen, succes”, schrijft presentator Sjoerd van Ramshorst. Ook collega Pierre van Hooijdonk hoopt dat hij een mooie nieuwe uitdaging vindt. “Succes vriend!”

Naast zijn televisie werkzaamheden, is Janssen ook druk bezig zijn eerste stappen te maken in het trainersvak. Op dit moment is hij trainer van Vitesse Onder 18. Ook is hij werkzaam als talentencoach. In die hoedanigheid helpt hij grote talenten om makkelijker de stap naar de A-selectie te kunnen zetten. Zijn contract bij de Vitesse Academy loopt tot 2023.

De voetbalcarrière van Janssen begon ook in Arnhem, waar hij geboren werd. De inmiddels veertigjarige oud-prof speelde na vijf jaar in het eerste elftal van Vitesse nog bij FC Twente en Ajax. Hij sloot zijn carrière vervolgens weer af in Arnhem bij Vitesse. Hij speelde in zijn loopbaan meer dan 350 wedstrijden in de eredivisie, waarin hij 49 keer het net wist te vinden. Hij werd in zijn periode als speler drie keer kampioen van de Eredivisie. Ook speelde hij nog vijf interlands voor het Nederlands elftal.