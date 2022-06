United zwaait Pogba na teleurstellende tweede periode transfervrij uit

Woensdag, 1 juni 2022 om 13:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:11

Paul Pogba gaat Manchester United transfervrij verlaten, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Het contract van de 29-jarige middenvelder loopt op 30 juni af, waardoor de weg voor een terugkeer naar Juventus vrij ligt.

Pogba werd in 2016 de duurste speler in de geschiedenis van United, toen hij in 2016 voor 106 miljoen euro werd overgenomen van Juventus voor een tweede periode op Old Trafford. De Fransman heeft de hoge verwachtingen vervolgens nooit waar kunnen maken, hetgeen the Red Devils deed besluiten om hem geen nieuw contract aan te bieden.

Ondanks het matige laatste seizoen van Pogba bij United, waarin hij in 27 officiële wedstrijden maar 1 doelpunt wist te maken, heeft de Franse middenvelder over belangstelling niet te klagen. De zaakwaarnemer van Pogba, Rafaela Pimenta, voerde halverwege mei eerste gesprekken met Juventus om de mogelijkheden voor een overgang te bespreken. Pimenta heeft de taken overgenomen van Mino Raiola, die eind april overleed.

Pogba staat zeker open voor een terugkeer in Turijn, waar hij tussen 2012 en 2016 zijn beste periode uit zijn carrière beleefde. Journalist Gianluca Di Marzio meldde onlangs dat het sportieve aspect een belangrijke rol bij de beslissing van de middenvelder speelt. Bij Juventus zal Pogba naar verluidt een centrale rol in het project krijgen.