Analisten snappen niets van afgekeurde treffer Benzema: ‘100 procent goal!’

Zaterdag, 28 mei 2022 om 22:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:22

Liverpool en Real Madrid hielden elkaar tijdens de eerste helft van de Champions League in evenwicht. Karim Benzema dacht de Madrilenen op slag van rust op voorsprong te schieten, maar na een lange check van de VAR werd de treffer afgekeurd vanwege buitenspel. Omdat Benzema de bal via de knie van Fabinho ontving stellen de analisten in de studio van RTL 7 dat de goal onterecht is afgekeurd.

"De bal komt gewoon van de knie van Fabinho. Het is gewoon een honderd procent goal”, zegt Wesley Sneijder. “Het is de avond van het falen. De UEFA, de organisatie en nu het arbitrale trio. In dit geval de VAR. Ze ontnemen hier Real Madrid een honderd procent goal." Jan Boskamp denkt eveneens dat het een geldig doelpunt van Benzema was. “Ik zeg ook dat het geen goal is, maar ik ben geen scheidsrechter. Er moet toch een reden zijn waarom hij de goal afkeurt, maar ik zou niet weten welke."

Dat Fabinho de bal niet bewust naar Benzema speelde lijkt de reden te zijn dat het doelpunt door de VAR werd afgekeurd. De regels van de FIFA en de UEFA schrijven voor dat het niet genoeg is dat de Braziliaanse middenvelder de bal als laatste aanraakt, het moet een opzettelijke actie op de bal zijn, zoals een pass, sliding of een tackle.

It’s not enough that Fabinho touches it last, it has to be a deliberate action on the ball (a pass, sometimes a slide tackle). Blocking a shot or intercepting a pass doesn’t bring the offside player back on. Fabinho here very clearly doesn’t meet 2 3 or 4. https://t.co/ElEBPOXlah pic.twitter.com/kOWlqw8l7c