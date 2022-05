FC Twente moet Michel Vlap laten gaan na oordeel van Anderlecht

Vrijdag, 27 mei 2022 om 12:22 • Rian Rosendaal

Michel Vlap heeft zijn laatste wedstrijd voor FC Twente gespeeld. Algemeen directeur Paul van der Kraan meldt vrijdag in de nieuwsbrief op de clubsite dat Anderlecht de aanvallende middenvelder niet nog een seizoen op huurbasis in Enschede wil laten spelen. Vlap keert zodoende terug bij de club uit Brussel, waar hij eerder niet aan spelen toekwam en waar zijn contract doorloopt tot de zomer van 2024.

Van der Kraan is blij dat Twente reeds Sem Steijn en Przemyslaw Tyton heeft kunnen toevoegen aan de selectie voor komend seizoen. "Tegenover de komst van de doelman staat het vertrek van Michel Vlap. Zijn werkgever Anderlecht wil hem niet nog een jaar verhuren aan ons. Aangezien een definitieve overname financieel niet haalbaar is, moeten we afscheid nemen. Uiteraard danken we Michel voor zijn inzet dit seizoen en wensen we hem veel succes in zijn verdere carrière", zo valt te lezen op de website van de nummer vier van afgelopen seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vlap had een belangrijk aandeel in de fraaie eindklassering van Twente in de Eredivisie. De 24-jarige middenvelder speelde alle 34 competitiewedstrijden en kwam tot 5 doelpunten en 2 assists. Twente lijkt met Steijn al een opvolger in huis te hebben voor Vlap. De middenvelder richt zich na de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs op zijn avontuur in Enschede. De speler van ADO Den Haag kan zondag met zijn club promoveren naar de Eredivisie in de returnwedstrijd van de finale tegen Excelsior. Eerder deze week werd kort voor tijd een 1-1 gelijkspel uit het vuur gesleept in Rotterdam.

Of Vlap een tweede kans zal krijgen bij Anderlecht is nog de vraag. De in 2019 van sc Heerenveen overgenomen middenvelder kwam na een goede beginperiode op de bank terecht in zijn tweede seizoen. Na een uitleenbeurt bij Arminia Bielefeld kwam Vlap bij Twente te spelen. Felice Mazzù moet overigens de nieuwe eindverantwoordelijke worden bij Anderlecht. Mazzù was sinds mei 2020 in dienst bij Union Sint-Gillis, de club die verrassend bovenaan eindigde in de reguliere competitie in België. Hij is de beoogde opvolger van Vincent Kompany, die goede papieren heeft om bij het uit de Premier League gedegradeerde Burnley verder te gaan.