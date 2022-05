Vertrekkende Openda noemt PSV als hij over zijn toekomst praat

Vrijdag, 27 mei 2022 om 08:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:45

Loïs Openda nam donderdagavond met het winnende doelpunt tegen AZ (2-1) afscheid van de aanhang van Vitesse. De matchwinner keert na twee seizoenen op huurbasis in Arnhem namelijk terug richting Club Brugge, waar zijn contract doorloopt tot medio 2024. Openda sluit een snelle terugkeer in Nederland echter niet bij voorbaat uit, daar hij al is gelinkt aan een overgang naar PSV. Concrete onderhandelingen moeten desondanks nog plaatsvinden tussen alle betrokken partijen.

Openda voelde zich na afloop van het eerste duel in de finale van de play-offs om een Europees ticket enigszins verdrietig in GelreDome. "Ik heb enorm veel plezier beleefd aan mijn twee jaar bij Vitesse", zo klonk het in gesprek met De Telegraaf. "Ik heb heel mooie momenten meegemaakt en de club heeft me goed geholpen om een betere speler te worden. Om tot besluit van twee seizoenen op zo’n manier van het veld te gaan is heel speciaal. Dat zal ik nooit vergeten." Daarna ging het gelijk over de nabije toekomst van de pas 22-jarige aanvaller.

"Ik weet nog niet waar mijn toekomst ligt. PSV zou mooi kunnen zijn. Het is een goede club, een club met veel geschiedenis en veel goede spelers", houdt Openda de optie om naar Eindhoven te vertrekken open. "Maar ik kan nu nog niet zeggen waar mijn toekomst ligt. Die zou ook bij Club Brugge kunnen liggen, want mijn contract bij Brugge loopt nog twee seizoenen door. Maar ik ben zeker ook geïnteresseerd om de stap naar een andere club te maken. Het gaat erom wat het beste voor mijn carrière is", zo benadrukt de bij Vitesse vertrekkende spits.

Het seizoen is echter nog niet afgelopen voor Openda, die Vitesse zondag in de uitwedstrijd tegen AZ aan een Europees ticket wil helpen. Daarnaast wil hij zijn debuut maken in de Belgische selectie voor de Nations League-duels met onder meer het Nederlands elftal. Openda houdt wel een slag om de arm. "Of dat al tegen Nederland is weet ik niet, want ik heb natuurlijk wel te maken met de beste spelers van België. Maar als het niet tegen Nederland gebeurt, dan hoop ik tegen een ander land mijn debuut te kunnen maken. Als beide lukt dan is het een perfect seizoen geweest voor mij. Dan had het niet beter gekund."