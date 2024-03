Xavi Simons vertolkt glansrol in overwinning met flink Vitesse-tintje

RB Leipzig heeft zaterdag geen fout gemaakt in de Bundesliga. Die Roten Bullen kwamen nog op achterstand op bezoek bij VfL Bochum, maar vertrokken uiteindelijk met een 1-4 overwinning. Xavi Simons verzorgde de derde Leipzig-treffer, een assist, en zag tevens een doelpunt afgekeurd worden. Ook voormalig Vitesse-spits Loïs Openda kwam, voor de zeventiende maal dit seizoen, tot scoren.

Leipzig is in hevige strijd verwikkeld om de vierde plaats en kon de drie punten goed gebruiken. Het stond nek-aan-nek met Borussia Dortmund, dat met 41 punten slechts één punt meer had dan de ploeg van Marco Rose.

Wat dat betreft ging Leipzig slecht van start in het Vonovia-Ruhrstadion. Al na zeven minuten kwam het op achterstand, na een rake vrije schop van ex-Vitessenaar Maximilian Wittek.

???????? ???????????? ?? De Nederlander tikt de bal tegen Bochum-verdediger Ivan Ordets, waarna de bal in het doel beland: 1-3 ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga pic.twitter.com/rd20gKq9Ph — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 2, 2024

De treffer was fraai, maar leek al snel tenietgedaan te worden. Simons punterde raak na een gelukkige pass van Benjamin Sesko. Laatstgenoemde stond echter buitenspel bij zijn assist, en de VAR zette een streep door het feestje. Dani Olmo bracht op het halfuur het uitvak alsnog in extase.

Sesko vond Olmo op links, en de Spanjaard kon probleemloos richting het zestienmetergebied dribbelen. Daar legde hij aan voor zijn rechter, die de bal op fraaie wijze in de kruising deed belanden: 1-1. Nog niets was beslist, maar na een uur kantelde de wedstrijd volledig. Het keerpunt? Het inbrengen van Openda.

De Belg werd na een uur gebracht, en hij kwelde oude trainer Thomas Letsch al snel. Met een van zijn eerste balcontacten schoot de spits de bal niet eens geweldig in, maar wel was het Andreas Luthe te machtig. Simons verscheen drie minuten later op het led-bord. De Nederlander tikte via Bochum-verdediger Ivan Ordets binnen van dichtbij: 1-3.

Bochum was het kwijt en zag de score zelfs nog verder oplopen. Weer speelde Simons daarbij een sleutelrol. Hij gaf Yusuf Poulsen de bal voor het intikken na een fraaie pass met buitenkant rechts, en de Deen bepaalde de eindstand op 1-4. Bochum eindigde nog met tien, door een rode kaart van Moritz-Broni Kwarteng.

Leipzig blijft zo in het spoor van Dortmund, dat eveneens wist te winnen. De Champions League-tegenstander van PSV versloeg FC Union Berlin met 0-2, mede door een goal van Ian Maatsen.

