Camera vangt tijdens confrontatie met Carvajal woorden scheldende Openda op

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Loïs Openda, die Dani Carvajal uitscheldt.

Direct na het 1-1 gelijkspel tussen Real Madrid en RB Leipzig in de Champions League gaan er op social media razendsnel beelden rond van een scheldende Openda. De RB Leipzig-aanvaller was net gevloerd door Carvajal, waarna eerstgenoemde de confrontatie zocht met de verdediger. Op de beelden is te horen dat Openda de moeder van Carvajal beledigt in het Frans.

Het was een frustrerende avond voor Leipzig, dat ondanks de vele kansen en het aanvallende voetbal niet in staat was een verlenging uit het vuur te slepen. Real Madrid, dat het heenduel met 0-1 won, plaatste zich voor de kwartfinale van de Champions League.

