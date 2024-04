Ontketende Openda treedt in voetsporen Nkunku bij vierklapper Leipzig

RB Leipzig heeft zaterdag goede zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. Dankzij twee goals en twee assists van uitblinker Loïs Openda werd met 1-4 gewonnen van SC Freiburg. Leipzig stijgt hierdoor naar plaats vier in de Bundesliga en komt in punten (53) gelijk met Borussia Dortmund. BVB speelt echter later deze zaterdag nog tegen nummer drie VfB Stuttgart.

Leipzig kende een droomstart in Freiburg. Amadou Haidara tekende in de openingsminuut, op aangeven van Openda, voor de 0-1. Het was het startsein van een makkelijke middag voor de bezoekers. Openda verdubbelde de voorsprong na 20 minuten na een pijlsnelle counter. Niet alles wat de voormalig Vitessenaar deed veranderde in goud. De aanvaller maakte hands in zijn eigen zestien, maar had geluk dat Lucas Höler vanaf elf meter op de lat schoot.

Kort voor het rustsignaal tilde de soms ontketende Openda de stand naar 0-3, waardoor zijn seizoenstotaal op 23 goals kwam. Alleen Harry Kane (32) scoorde tot dusver vaker in de Bundesliga. Leipzig maakte aan alle spanning, voor zover die aanwezig was, een einde toen Benjamin Sesko de vierde treffer binnenschoot. Vincenzo Grifo redde enkele minuten later de eer voor Freiburg, dat een rampzalige middag beleefde op eigen veld. Openda is de eerste speler sinds februari 2020 die bij vier goals van Leipzig in een Bundesliga-duel betrokken is. Christopher Nkunku bracht destijds vier assist op zijn naam.

SC Freiburg - RB Leipzig 1-4

1' 0-1 Amadou Haidara (assist: Loïs Openda)18' 0-2 Loïs Openda (assist: Dani Olmo)44' 0-3 Loïs Openda54' 0-4 Benjamin Sesko (assist: Loïs Openda)59' 1-4 Vincent Grifo (assist: Christian Gunter)