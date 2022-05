Opstelling bekend: deze elf moeten geschiedenis schrijven voor Feyenoord

Woensdag, 25 mei 2022 om 19:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:45

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de Conference League-finale tegen AS Roma. De oefenmeester kan beschikken over Justin Bijlow, die fit genoeg is bevonden om aan de aftrap te verschijnen. Slot kiest verder voor de vertrouwde namen. Dat betekent dat ook Tyrell Malacia en Gernot Trauner starten. Het tweetal ontbrak in de laatste competitiewedstrijd tegen FC Twente, maar is op tijd hersteld. Het duel in Tirana begint om 21.00 uur en staat onder leiding van de Roemeen Istvan Kovacs.

Bijlow liep begin maart een voetblessure op in het Conference League-duel met Partizan Belgrado (2-5 winst). Feyenoord meldde niet veel later dat het seizoen erop zou zitten voor de eerste doelman van de Rotterdammers. Afgelopen weken kwam echter het bericht dat Bijlow tegen alle verwachtingen in weer buiten trainde, waarbij hij volledig gebruikmaakte van zijn herstellende voet. De kans op een rentree onder de lat in Tirana werd daarmee nieuw leven ingeblazen. Na dinsdag de afsluitende training met succes te hebben volbracht kiest Slot er nu voor om met hem te starten. Daarmee wordt Ofir Marciano weer naar de bank verwezen

Bijlow ziet de bekende vier namen voor zich in de defensie: Tyrell Malacia, Marcos Senesi, Gernot Trauner en Lutsharel Geertruida (v.l.n.r.). Het driemansmiddenveld wordt gevormd door Orkun Kökçü, Guus Til en Fredrik Aursnes, waardoor Jens Toornstra wederom genoegen moet nemen met een plek op de bank. Luis Sinisterra, 'Conference League-fenomeen' Cyriel Dessers en Reiss Nelson completeren de opstelling van de Rotterdammers, die daarmee met hun op papier sterkste opstelling starten. Ook Bryan Linssen moet genoegen nemen met een plek op de reservebank.

Slot deelde dinsdag tijdens de persconferentie een compliment uit aan de medische staf van Feyenoord. "Het bijzondere is, en eigenlijk ook wel het knappe, met name van de spelers maar zeker ook van onze fysieke en medische staf, mocht er vandaag niks gebeuren, dat we al onze spelers beschikbaar hebben voor deze finale, na 55 wedstrijden." Feyenoord begon al in de zomer aan de Conference League met de eerste voorrondes en moet het nu dus nog één keer laten zien. Het duel in het Air Albania Stadium gaat om 21.00 uur van start.

Opstelling AS Roma: Rui Patrício, Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo, Abraham

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Nelson, Dessers, Sinisterra