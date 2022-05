Potindeling Champions League nu al veel gunstiger dan vorig jaar voor Ajax

Maandag, 23 mei 2022

De potindeling voor de loting van de groepsfase van de Champions League tekent zich na de ontknoping van de Europese competities grotendeels af. Ajax is als landskampioen van Nederland andermaal verzekerd van een ticket en staat er komend seizoen een stuk beter voor dan een jaar geleden, toen de Amsterdammers waren veroordeeld tot pot 3. En dit jaar? Als Real Madrid zaterdag de Champions League wint, dan belandt Ajax in pot 1. Wint Liverpool de finale van Real, dan resteert pot 2 voor de landskampioen van Nederland.

Er zijn 32 deelnemers aan de groepsfase en 4 potten: 8 clubs per pot dus. In principe bestaat pot 1 uit de kampioenen van de top zes landen op de UEFA-ranking, plus de winnaar van de Europa League en de winnaar van de Champions League. Indien de winnaar van een van die toernooien een kampioen is van een topzesland komt er een plek vrij voor de kampioen van het land op plek zeven (Nederland): Ajax. Met andere woorden: als Real Madrid als kampioen van Spanje zaterdag ook de Champions League pakt, dan schuift Ajax door naar pot 1. In die pot zitten in ieder geval Manchester City, Real Madrid, AC Milan, Bayern München, Paris Saint-Germain, FC Porto en Eintracht Frankfurt.

Voorlopige potindeling Champions League

CLUBS IN POT 1 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Manchester City Nr. 1 Engeland 125,000 Real Madrid Nr. 1 Spanje 122,000+ AC Milan Nr. 1 Italië 67,000 Bayern München Nr. 1 Duitsland 138,000 Paris Saint-Germain Nr. 1 Frankrijk 112,000 FC Porto Nr. 1 Portugal 80,000 Liverpool/Ajax* Winnaar CL/Nr. 1 Nederland 134,000+/94,000 Eintracht Frankfurt Winnaar Europa League 61,000

CLUBS IN POT 2 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Chelsea Nr. 3 Engeland 123,000 Barcelona Nr. 2 Spanje 114,000 Juventus Nr. 4 Italië 107,000 Atlético Madrid Nr. 2 Spanje 105,000 Sevilla Nr. 2 Spanje 105,000 RB Leipzig Nr. 4 Duitsland 83,000 Tottenham Hotspur Nr. 4 Engeland 83,000 Ajax*/Liverpool Nr. 1 Nederland/Nr. 2 Engeland 82,000/134,000+

CLUBS IN POT 3 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Borussia Dortmund Nr. 3 Duitsland 78,000 Red Bull Salzburg Nr. 1 Oostenrijk 71,000 Shakhtar Donetsk Nr. 1 Oekraïne 71,000 Internazionale Nr. 2 Italië 67,000 Napoli Nr. 3 Italië 66,000 Sporting Portugal Nr. 2 Portugal 55,500 Bayer Leverkusen Nr. 3 Duitsland 53,000 ... ... ...

CLUBS IN POT 4 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Olympique Marseille Nr. 2 Frankrijk 44,000 Club Brugge Nr. 1 België 35,500 Celtic Nr. 1 Schotland 33,000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

* Ajax komt in pot 1 als Real Madrid zaterdag de Champions League wint, anders in pot 2.

Vanaf pot 2 wordt de ranking bepaald aan de hand van de clubcoëfficiënt: hoe hoger een club staat op de ranking, hoe hoger de plek in de potindeling. Ajax heeft de laatste jaren gigantisch aan zijn coëfficiënt gewerkt en is met een score van 82,000 verzekerd van pot 2, indien de Champions League zaterdag wordt gewonnen door Liverpool. De overige zeven clubs in die pot staan al vast: Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético Madrid, Sevilla, RB Leipzig, Tottenham Hotspur. Als Real Madrid de Champions League wint, dan komt Liverpool in pot 2 en schuift Ajax naar pot 1.

Ajax heeft nu - in tegenstelling tot vorig jaar - nét genoeg coëfficiëntenpunten verzameld voor pot 2 en dat kan niet los worden gezien van de dubbele overwinning tegen Borussia Dortmund dit seizoen. BVB komt met een coëfficiënt van 78,000 precies de 4 punten tekort die Ajax bijschreef in het onderlinge tweeluik en moet het doen met een plek in de derde pot. Ook Red Bull Salzburg, Shakhtar Donetsk, Internazionale, Napoli, Sporting Portugal en Bayer Leverkusen zijn al zeker van pot 3. De coëfficiënt van de drie laatste clubs die al zeker zijn, Olympique Marseille, Club Brugge en Rangers, is dermate laag dat voor hen een plek in de minst gunstige pot 4 rest.

Er zijn nog zes groepsfasetickets te verdelen in de voorronden die in de zomer afgewerkt zullen worden. Mocht PSV, een van de deelnemers aan die voorronden, vanaf de derde voorronde doorstoten naar de felbegeerde groepsfase, dan komen de Eindhovenaren met een coëfficiënt van 33,000 zeker in de laatste pot. PSV strijdt met clubs als Benfica, AS Monaco, Rangers, Dinamo Kyiv, FC Midtjylland en Union Saint-Gilles om een van de twee tickets voor niet-kampioenen. Er zijn ook vier tickets via de voorronderoute voor kampioenen te verdienen; Dinamo Zagreb, Rode Ster Belgrado, Olympiacos en FC Kopenhagen behoren daar tot de favorieten.