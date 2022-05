Interesse in Ibrahim Sangaré groeit: ook Liverpool stuurde scouts

Vrijdag, 20 mei 2022 om 16:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:00

Liverpool is serieus in de markt voor Ibrahim Sangaré. Voetbal International en het Eindhovens Dagblad melden vrijdag dat scouts van de Champions League-finalist in de slotfase van het seizoen meerdere keren op de tribune hebben gezeten voor de middenvelder van PSV. Een concreet bod vanuit Liverpool is echter nog niet binnengekomen in het Philips Stadion.

Sangaré is naar verluidt ook herhaaldelijk bekeken door scouts van Leicester City, Newcastle United en Aston Villa. Volgens het Eindhovens Dagblad maakte de middenvelder met name in de laatste fase van het seizoen een uitstekende indruk tijdens wedstrijden van PSV, zowel bij balbezit als balverlies. Mede hierdoor is dus ook Liverpool uitgekomen bij Sangaré, die in Eindhoven vastligt tot medio 2025.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Door een bepaling in zijn doorlopende contract mag Sangaré PSV deze zomer voor 37 miljoen euro verlaten. Leicester en Newcastle hebben concrete interesse in de middenvelder, maar hebben vanwege de afkoopsom van bijna veertig miljoen euro ook zo hun twijfels. Beide clubs hebben nog geen eerste aanbieding uitgebracht. Het is nog onduidelijk of Liverpool wel wil voldoen aan de vraagprijs die door PSV wordt gehanteerd.

Sangaré werd in 2020 voor ruim zeven miljoen euro overgenomen van Toulouse, waardoor de Eindhovenaren flinke winst lijken te gaan maken. Newcastle was afgelopen winter ook al geïnteresseerd in de diensten van de middenvelder, maar kreeg toen nul op het rekest. Sangaré vormde afgelopen seizoen een belangrijke schakel binnen het elftal van Roger Schmidt. Na een moeizaam debuutseizoen in Eindhovense dienst kwam hij deze jaargang tot 29 optredens in de Eredivisie, waarvan 26 keer als basisspeler. Daarin wist hij drie keer te scoren.

De middenvelder won met PSV onder meer de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker ten koste van Ajax en deed tot de een na laatste speeldag mee om de landstitel. Ook bij de nationale ploeg van Ivoorkust is Sangaré een vaste waarde. Het land werd in november uitgeschakeld door het Kameroen van André Onana in de strijd om een WK-ticket.