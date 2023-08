Peter Bosz: ‘Het is gewoon een grote fout van Ibi, dat is duidelijk’

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 23:31 • Rian Rosendaal

Peter Bosz weigert om Ibrahim Sangaré hard aan te pakken na diens fout bij het openingsdoelpunt van Rangers van dinsdagavond. De PSV-trainer, die zijn ploeg moeizaam met 2-2 zag gelijkspelen op Ibrox, benadrukt juist dat de middenvelder een goede start van het seizoen doormaakt, net als zijn ploeggenoten. Wel erkent Bosz dat Sangaré opzichtig de mist inging bij de 1-0 van Abdallah Sima, een treffer die uiteindelijk niet fataal was voor PSV.

"Kijk, het is gewoon een grote fout van Ibi. Dat is duidelijk", verzucht Bosz na afloop in gesprek met Marcel Maijer van RTL7. De verslaggever van dienst werpt op dat zulke fouten vaker voorkomen en in dat kader wil hij van de PSV-coach weten of dat komt omdat zijn elftal altijd de voetballende oplossing zoekt. "Ik heb dat dit jaar nog niet meegemaakt. Natuurlijk is dat inherent aan de manier van voetballen, maar wat moet je dan hier gaan doen? De ballen naar voren knallen, zodat je achterin de bal niet verspeelt? Dat gaan we niet doen."

Nee toch.. Ibrahim Sangaré gaat vlak voor rust in de fout ??

Abdallah Sima straft het wel heel knap af en zet Rangers op voorsprong ??#ZiggoSport #UCL #RANPSV pic.twitter.com/4Tbd0QlH6r — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2023

"Ik denk dat we het uitstekend hebben gedaan. We hebben gedomineerd en de tegenstander laten lopen", deelt Bosz een compliment uit aan de PSV-spelers. "Ik vind wel dat we daarmee in de eerste helft te weinig uitgespeelde kansen hebben gecreëerd. Maar goed, je kan je tegenstander op die manier ook vermoeien. Tja, het is gewoon ongelukkig dat je zo'n bal verspeelt", verwijst de oefenmeester nog maar eens naar de misser van Sangaré kort voor rust.

Sergiño Dest

Bosz is erg tevreden over het debuut van Sergiño Dest in het PSV-shirt. "Ik vond hem gewoon heel erg goed spelen. En hij heeft het ook veel langer (81 minuten, red.) volgehouden dan ik had verwacht. In de rust heb ik het aan hem gevraagd en het ging goed. Ook tijdens de wedstrijd, omdat hij aan mijn kant speelde in de tweede helft, was het makkelijk om het een beetje in de gaten te houden. En je moet natuurlijk wel oppassen dat hij niet direct in zijn eerste wedstrijd geblesseerd raakt." Shurandy Sambo loste Dest af in de slotfase op Ibrox.